„Nem az a kaliber, akit ki akarsz végezni. A Mosselen sörözőben, ahol este találkoztunk, tudott a félárú akcióról. A tízezres számla láttán a második találkozón meg kigúvadt a szeme”



– jellemezte 2023 legsikeresebb ellenzéki politikusa a fideszest, akit 24 órával korábban úgy lebuktatott az említett sörözőben titokban készített hangfelvétel segítségével, hogy az illetőt a sztori publikálását követő néhány órán belül kizárták az állampártból.

Cikkünk főszereplője Aleva Márta jogász, aki az előző országgyűlési választáson a Kétfarkú Kutya Párt jelöltjeként indult a budapesti XIII. kerületben, ahol 4,2 százalékos eredménnyel harmadik lett, a fideszes pedig Lévai István Zoltán, a XVIII. kerületben található 15. számú választókerület most már csak egykori kormánypárti elnöke, aki a Fidesz helyi polgármester-jelöltje lett volna a jövő évi önkormányzati választáson.

Aleva olyat tett, ami hivatalos magyar ellenzékinek eddig nem nagyon sikerült: kalandos körülmények között bizonyítékot szerzett és publikált egy kormánypárti politikusról, ami miatt az megbukott, sőt azonnali hatállyal ki is radírozták a politikai életből. A bizonyíték két titkos hangfelvétel volt azokról a megbeszélésekről, amiket Lévai azért folytatott vele, hogy meggyőzze, induljon el ellene a következő polgármester-választáson a 18. kerületben. A fideszes ezért ötmillió forintot lett volna hajlandó fizetni az ellene kampányoló ellenzékinek egy, a kampányát titokban finanszírozó helyi vállalkozón keresztül. Lévai azért szerette volna ezt, mert úgy kalkulált, hogy Aleva talán elég szavazatot tudna elvinni a Fidesz titkos mérései szerint nála esélyesebb összellenzéki jelölttől.

photo_camera Aleva Márta

Fotó: Bankó Gábor/444

Pedig Aleva Márta egyáltalán nem tipikus ellenzéki, sőt általánosabban nézve nem is tipikus politikus. A 444-nek azt mondta, formálisan máig nem tagja a Kétfarkú Kutya Pártnak, bár régóta az aktivistájuk (mit ők passzivistának neveznek), sőt 2022-ben országgyűlési képviselőjelöltjük volt a XIII. kerületben. Ott a következő önbemutató szöveggel jelentkezett be Újlipótváros és Angyalföld gyanútlan lakosságának:

„Magamról: filozófus, költő, hadvezér, plagizátor. Hobbim jódkostólókra járni atomkatasztrófák után közvetlenül. Szeretek továbbá másokat kijavítgatni. Életem nagy dilemmája, hogy jogot végeztem, avagy a jog végzett velem. Utóbbira tippelek. Szabadidőmben zenét hallgatok, főleg Komár Lászlót. Kedvenc témám önmagam keresése, anyámmal való kapcsolatom elemzése, továbbá szexuális életem taglalása.”

Aleva a 444-nek elárulta, ő volt az a kutyapárti aktivista is, aki a 2022-es választás zuglói ellenzéki előválasztási kampánya közben – ahol pártja a független Hadházy Ákost támogatta – azzal cukkolta az MSZP-jelölt Tóth Csaba kitelepült kampánycsapatát, hogy gumi lófejmaszkot húzott, arra egy Tóth Csaba-kampánysapkát.

Sokan, köztük maga Tóth is, azt gondolták, hogy a lófejjel a bukott szocialista politikus állítólagos maffiózóságára célzott. 2019-ben szivárgott ki ugyanis egy hangfelvétel, amin a korábban zuglói polgármester, Karácsony Gergely a kerületi MSZP-sek, illetve Tóth állítólagos maffiastílusát emlegette, mondván:

„Ha én visszamegyek Zuglóba, akkor engem elásnak (...) tudnék mesélni néhány sztorit, de a szocikkal közösen nem tudunk indulni.” Amikor valaki megkérdezte Tóthról, hogy „Igaz, hogy megfenyegette a családodat?”, Karácsony azt válaszolta, hogy „Ne viccelj. Többször.”

De saját bevallása szerint szó sem volt maffiózósáról. Aleva a 444-nek azt mondta, az állatmaszkok hordása a Kutyapárt gyakori eszköze pultozás közben – de Tóth kétségtelenül úgy értette, hogy maffiózónak állították be.

Aleva már azzal elérte a lófejes akció igazi célját, vagyis a röhögtetést, hogy az MSZP válaszközleményében többek között az a mondat is szerepelt, hogy:

„Az MSZP jelöltjét lóként tüntették fel, amivel megfosztották őt emberi méltóságától.” Tóth heccelése egyébként nem merült ki ennyiben, Aleva például gúnyos randimeghívásokkal is bombázta, mondván, nekik lenne még közös jövőjük.

Szóval nem tipikus magyar politikusról van szó, ami abból is látszik, hogy a botrány kirobbantásában milyen profin együtt tudott működni a független sajtóval. A sztorit megíró Válasz Online-nal, illetve Stumpf Andrással előre felvette a kapcsolatot, még mielőtt belement volna, hogy találkozzon az őt feltehetőleg korrumpálni tervező Lévaival. (Stumpfékat onnan ismerte, hogy korábban pár hónapig járt a Válasz újságíró-iskolájába.) Így felkészülten, több hangfelvevő eszközzel érkezett a megbeszélésekre. Az, hogy Lévai tényleg nem nagypályás, abból is látszott, hogy Aleva az első megbeszélésre azt találta ki konspirációnak, hogy az egyik felvételre állított mobiltelefont egy textilzacskóba dugva tette ki az asztalra. De így sem bukott le.

Aleva elmondása szerint miután Lévai felhívta, hogy találkozzanak, egyáltalán nem azzal ment neki az első alkalomnak, hogy ez valami óriási leleplezés lesz. Amikor a randevú letárgyalása előtt megírta a dolgot Stumpf Andrásnak, azt kérdezte például tőle, hogy lenne-e egy ilyen sztorinak egyáltalán hírértéke. „Mert van hírértéke annak, hogy a Fidesz csal?” – tette fel erről a szónoki kérdést a 444-nek. Stumpf azonban „iszonyú komolyan vette” a témát, miközben maga Aleva annyit gondolt a találkozóról, hogy „gondoltam, beülünk a Mosselenbe, aztán átflangálok anyámhoz.”

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A kutyapártos azt is elmesélte nekünk, hogy bár előzetesen nem hitte volna, de azért is volt értelme színleg belemennie a korrupciós hangulatú megbeszélésbe, mert a két alkalom alatt ő is tanult valamit Lévaitól. Hogy mit?

„Azt, hogy csalnak, tudtuk. Azt, hogy csak az tartozhat a klubba, aki előre bizonyította, hogy tud lopni, nem gondoltam volna.” Aleva ezzel arra célzott, hogy amikor Lévai közölte vele, hogy ha hajlandó lenne elindulni, nem közvetlenül ő fizetne neki ezért, hanem „egy barátja”, egy vállakozó. A kutyapárti aktivista visszakérdezett, hogy miért, nincsen saját választási pénzkereted? Mire a fideszes elárulta, hogy a kormánypárt önkormányzati jelöltjeitől központi elvárás, hogy ők szervezzék meg a saját kampányfinanszírozásukat, helyi üzletemberektől beszedett pénzek segítségével:

„Az önkormányzatira nekünk jelenleg nincsen még letisztázva, hogy hogyan és miként. Egyik oldalról nekünk el kell kezdeni kalapozni vállalkozóktól. Azt mondják, hogy ha te polgármester akarsz lenni, akkor neked már kell ismerned annyi vállalkozót, aki látja benned a lehetőséget, hogy ad neked támogatást.” Vagyis Aleva értelmezésében „véletlenül sem kerülhet be a rendszerbe olyan szereplő, mondjuk egy helyben tisztelt orvos, civil, akinek jó szándékai vannak”, hiszen a fideszes polgármesterjelöltek eleve csak akkor tudnak kampányolni, ha pénzt fogadnak el helyi vállalkozóktól.

„Így veszik el a hazánkat!” – fakadt ki a temperamentumos jogász ezen a ponton.

Aleva azért sem lepődött meg Lévai próbálkozásain, mert elbeszélése szerint a fideszesek Budapesten a színfalak mögött régóta próbálják szabályosan rátukmálni a segítségüket a kutyapártosokra. Van, amikor a félelmetesen pontos közvélemény-kutatási adataikkal igyekeznek ösztökélni őket, de hősünk többször volt közvetlen tanúja annak is, hogy az elinduláshoz szükséges aláírások gyűjtésében próbáltak kéretlenül segíteni neki.



photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Aleva Márta a 444-nek felidézte, milyen kényelmetlen érzés volt, amikor kiderült, hogy a Fidesz azonnal tudomást szerzett egy, a 2022-es angyalföldi kampányban elkövetett bakijáról, amit egyből megpróbáltak kihasználni. Az történt, hogy hősünk már négy nap elteltével le szerette volna adni az 500 támogató aláírást, az indulók közt elsőként, mivel saját bevallása szerint „iszonyatosan durván jól pultozik” a remek kapcsolatteremtő képessége miatt. Csakhogy a nagy sietségben elfelejtette aláírni az aláírásgyűjtő íveket, így majdnem az egész paksaméta, 350 aláírás „ment a kukába”, amikor már csak 4 nap volt hátra a gyűjtési időszakból. De alig csattant a zsáknyi papír a kuka alján, meg is szólalt a telefonja. Egy fideszes aktivista volt az, segítséget ajánlva, amit azonnal visszautasított. „Világos volt, hogy fél Budapest tudja, hogy bajban vagyunk. De tudtam, hogy ha először megvolt 3 és fél nap alatt, akkor újra meglesz” – idézte fel. Meg is tudta ugrani a limitet.

A segítségtukmálásnak voltak más, még pikánsabb formái is. A zuglói ellenzéki előválasztás idején Lévai például konkurens ellenzéki politikusokról ígért „ügyeket” az akkor – mint említettük – Hadházyt támogató kutyapártos Aleváéknak, sőt küldött is sztorikat, de egyik sem bizonyult közlésre érdemesnek.

Ami a sztori végét illeti, Alevát alapjában véve meglepte, hogy a Fidesz azonnal kirúgta Lévait, hiszen még az is felmerült benne, hogy ilyesmiért ott jutalmat osztanak. „Ha nincs a Pesty László, akkor szerintem nem rúgják ki” – vélekedett az ügyről. (Ezzel a saját bevallása szerint továbbra is fideszes filmesre utalt, aki azzal roadshow-zza végig a magyar médiát, hogy a NER-es gazdasági bűncselekményeket ostoroz, és komoly leleplezéseket ígér ezen a fronton, illetve elkezdte további fideszes gazdasági visszaélések bizonyítékait gyűjteni a nagyközönség bevonásával.)