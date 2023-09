Megszólalt a nemi erőszakkal vádolt Russell Brand

Most először szólalt meg Russell Brand színész, humorista, miután szexuális zaklatással és nemi erőszakkal vádolta meg több nő.

Brand a közösségi médiában közzétett videójában arról beszélt, hogy „rendkívüli és stresszes” hét áll mögötte, majd megköszönte követőinek a támogatást és azt, hogy „megkérdőjelezik a róla közölt információkat”.

Négy nő is azt állítja, hogy Russel Brand angol színész és humorista bántalmazta őket, ez derült ki a brit Sunday Times, The Times és a Channel 4 tévécsatorna közös nyomozásából. A színész tagadja a vádakat, azt állítja, minden kapcsolata konszenzuális volt, most pedig egy összehangolt támadás indult ellene. Az egyik áldozat azt állítja, hogy ő még csak 16 éves volt, amikor az akkor kora harmincas éveiben járó színésszel kapcsolata volt, amely során Brand bántalmazta őt.



Brand a most közzétett háromperces videójában nem foglalkozott közvetlenül a vádakkal, de állításokat fogalmazott meg az általa „médiakorrupciónak és cenzúrának” és „mély állami és vállalati összejátszásnak” nevezett dolgokról. Hozzátette, hogy hétfőn majd megjelenik a teljes videó a Rumble videó streaming oldalon, mondván, hogy a platform „egyértelműen elkötelezte magát a szólásszabadság mellett”.

Brand a koronavírus-járvány alatt kezdett el oltásellenes nézeteiről videókat posztolni, ezek hatására pedig rengeteg követője lett. Azóta is sokat posztol, leginkább különböző összeesküvés-elméletekről, a COVID-járványtól az orosz-ukrán háborún át az amerikai politikáig. (BBC)