A magyar adományozók is készen állnak arra, hogy bankkártyával segítsenek

A magyarok háromnegyede rendszeresen szokott adományozni a Visa friss, reprezentatív kutatása alapján, és a digitális fizetések terén világelső cég felméréséből az is kiderült, hogy az adományozók többsége szívesen használná e célra a bankkártyáját is, amennyiben lehetősége nyílna erre.

Épp ezért a minden évben szeptember utolsó vasárnapjára eső Siketek Világnapja idei alkalmából a Visa elindította Magyarországon

„Az érintés ereje mindannyiunké”

kampányát, amellyel a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségét (SINOSZ) lehet támogatni, immár bankkártyák segítségével is. Ehhez szeptember 24-étől kezdve az ország számos forgalmas pontján állítottak fel fizetési terminálokat, megteremtve az egyetlen mozdulattal történő adakozás lehetőségét.

photo_camera Fotó: EGYED PETER

A Visa kutatása alapján ugyanis látni, hogy ahogyan az életünk egyre több területén szoktuk meg, hogy készpénz nélkül, csak bankkártyát vagy a telefonunkat használva intézzük a pénzügyeinket és a vásárlásainkat, ugyanúgy lenne igényünk arra is, hogy az adományozni is tudjunk digitális eszközök használatával. A kutatás során megkérdezettek több mint fele (54%) válaszolta azt, hogy ha lenne lehetősége bankkártyával adományozni, akkor akár egy éven keresztül is szívesen adományozna havonta kisebb összegeket.

"Az érintés ereje mindannyiunké. Egyetlen mozdulattal vásárolhatunk vagy segíthetünk embertársainknak. Célunk, hogy felhívjuk a figyelmet a társadalmi integrációra, hogy mi is elősegíthessük egy befogadóbb környezet megteremtését. Már ismerjük a digitális fizetések elfogadásának a vállalkozásokra gyakorolt jelentős hatását. Hisszük, hogy hasonló eredményeket érhetnek el a nonprofit szervezetek is, amelyek az adományokra támaszkodva nagyon fontos munkát végeznek"

– mondta el minderről Sármay Bence, a Visa Magyarországért felelős területi vezetője.

A most induló kampány során a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége számára befolyó összeget alapvető kommunikációs akadálymentesítési támogatásra fordítják majd, beleértve a személyes és virtuális jelnyelvi tolmácsolást és akadálymentesítési eszközöket, például mobil indukciós hurkokat és interaktív intelligens táblákat a jelnyelvi oktatáshoz.

Az EuroTrak 2020. évi adatai szerint 1,01 millió magyar tartja magát hallássérültnek, ami azt jelenti, hogy az ország lakosságának 10,3 százaléka érintett, ám ehhez képest a jelnyelvi-és írótolmács szolgáltatások ellátásához elengedhetetlen szakmai kvalitás és eszközállomány jelenleg csak korlátozott mértékben áll rendelkezésre. A SINOSZ legfőbb célkitűzése, hogy minél szélesebb körben és minél több szolgáltatás váljon elérhetővé hazánkban a siket és nagyothalló emberek számára.

“Küldetésünk a siket és nagyothalló személyek társadalmi integrációjának elősegítése. Életminőségük javítására, az akadálymentesítési folyamatok elősegítésére törekszünk. A pénzügyi támogatás mellett úgy gondoljuk, hogy a Visa kampánya segít abban, hogy ügyünket sokan megismerjék, illetve kibővüljenek az adományozási szokások" - tette hozzá Csetneki Csilla, a SINOSZ elnöke.

Az adományozási pontok Budapesten

a Magyar Zene Házában,

az Akváriumban,

a Westend Eiffel-téri bejáratánál,

az Arena Mallban,

a Mammutban,

a MOM Parkban,

az Árkád Budapestben,

az Etele Plázában,

a Corvin Plázában,

a Duna Plázában,

míg országszerte

a Győr Árkádban,

a Szeged Árkádban

a kecskeméti Malom Centerben,

és a miskolci Szinvaparkban

érhetőek el.

A mostani kampány mellett idén a Visa a Change Hungary-vel együttműködve egy szélesebb körű programot vezetett be adományozó terminálok telepítésére: a vállalat támogatásával ötven digitális adományozási pontot működtetnek országszerte, ahol további jótékonysági szervezetek a saját, személyre szabott digitális termináljaikkal végezhetik az adománygyűjtést. A terminálokon néhány, előre meghatározott támogatási összeg található, de tetszőlegesen be is állítható az adomány mértéke.

“Az egyre inkább készpénzmentessé váló társadalomban a jótékonysági szervezeteknek érdemes megfontolniuk, hogyan könnyíthetik meg a támogatók számára az adományozást. Az innovatív technológiákon alapuló megoldások egyszerűbbé tehetik a gyűjtést és az jótékony összegek felajánlását" - mondta el minderről Fodor Gábor, a Change Hungary alapítója.