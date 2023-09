Impeachment: elindult a republikánusok Biden elleni vizsgálata

Az amerikai képviselőházban a republikánus képviselők sikeresnek nevezték a Joe Biden demokrata elnökkel szemben indított alkotmányjogi felelősségre vonási eljárásukat megalapozó vizsgálat első napját, bár a felkért szakértők már most kétségbe vonták, van-e elég bizonyíték ahhoz, hogy sikeres lehessen az angol nevén impeachmentként ismert folyamat.

Ahogy arról nemrég részletesebben is írtunk, a republikánus képviselők azzal vádolják Joe Biden elnököt, hogy politikai befolyását felhasználva segítette zűrös ügyeiről ismert fia, Hunter Biden üzleteit. A két hete bejelentett vizsgálat első napján a republikánusok, James Comer, a felügyelőbizottság (Oversight Committee) elnökének vezetésével igyekeztek meggyőzően elővezetni, miért is gondolják megalapozottnak a saját, már amúgy nagyon sokat hangoztatott vádjaikat. Comer szerint a vizsgálóbizottság banki kivonatokat, emaileket és egyéb bizonyítékokat fog kikérni és megvizsgálni, hogy fényt derítsenek arra, Joe Biden hogyan élt vissza a hatalmával.

A republikánusok fő állítása, ahogy azt Comer is hangsúlyozta a vizsgálat első meghallgatásán, az, hogy Joe Biden "legalább 10 alkalommal hazudott az amerikaiaknak" arról, hogy sosem beszélt a családtagjaival azok üzleti ügyeiről. Ennek alátámasztására a republikánusok Hunter Biden korábbi üzlettársának nyilatkozatát tartják ütőkártyának: Devon Archer egy zárt meghallgatáson azt állította, hogy Biden alelnökként legalább két vacsorán is részt vett fia ukrán üzletfeleivel, miközben az elnök azt állította, legfeljebb odaköszönt fia partnereinek. Az adózási bűncselekmények miatt elítélt Archer viszont azt is mondta, hogy ezeken a vacsorákon üzleti ügyekről egyszer sem esett szó.

photo_camera Jamie Raskin, James Comer és Jason Smith a vizsgálat első meghallgatásán. Fotó: DREW ANGERER/Getty Images via AFP

A vizsgálóbizottság tervei szerint bekéreti majd a Biden-család tagjainak bankszámlakivonatait és egyéb iratait. Kérdés viszont, hogy ennek mennyiben kell eleget tennie az elnök rokonainak. Ahogy ugyanis korábban írtuk, Kevin McCarthy, a Képviselőház elnöke úgy jelentette be a vizsgálatok elindítását, hogy arról nem szavaztak a Képviselőház tagjai. Amikor pedig a demokraták indítottak így vizsgálatot Donald Trump ügyeiben, a Trump-kormány igazságügyi minisztériuma úgy ítélte meg, hogy nem kell együttműködnie a vizsgálóbizottsággal.

A demokrata párt és a Fehér Ház szerint az egész vizsgálat csak egy politikai akció, és, ahogy Jamie Raskin, a felügyelőbizottság egyik demokrata tagja fogalmazott, a republikánusok nemhogy egy füstölgő puskát, de egy csöpögő vízi pisztolyt sem tudnak felmutatni. Ahogy korábban írtuk, azt valószínűleg a republikánusok sem gondolják komolyan, hogy sikerülhet végigvinni egy impeachment-eljárást Biden ellen, amihez a képviselők kétharmadának a szavazatára van szükség. A céljuk inkább az lehet, hogy a címlapon tartsák Hunter Biden ügyét. (BBC)