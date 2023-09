Villámárvíz csapott le New Yorkra: több metróvonal leállt, egy reptéri terminált is lezártak

Villámárvíz öntötte el egész New Yorkot pénteken az egy hete tartó esőzések következtében - írja a BBC. A közösségi médiában megjelent videók alapján látható, hogy a városban teljesen eluralkodott a zűrzavar, és egy ideig az infrastruktúra sem tudott megbirkózni az áradások okozta kihívásokkal. A város számos metróhálózatát, utcáját és autópályáját elöntötte a víz, a LaGuardia repülőtéren pedig legalább egy terminált már le kellett zárni.

Péntekre négy metróvonalat függesztettek fel teljesen, további tizenkét vonalat pedig részlegesen le kellett állítani. Ezek mind olyan fontos vonalak, amik egyszerre akár több millió embert szállítanak a kerületekben. Emellett a New York-i rendőrség több útlezárást is bejelentett.

New York kormányzója közben arról írt az X-en, korábbi nevén a Twitteren, hogy szerinte a vihar nemcsak veszélyes, hanem „életveszélyes” is. Kathy Hochul arra figyelmeztette az embereket, hogy maradjanak biztonságban, mivel az egész régióban rendkívüli esőzések vannak.

Pénteken New York nagyvárosi területén és a keleti partvidék további nagyvárosaiban mintegy 18 millió embert érintő árvízriasztást adott ki a helyi meteorológiai szolgálat. Az alacsonyan fekvő Hobokenben, ami közvetlenül a Hudson folyó túloldalán fekszik, szükségállapotot hirdettek, mivel a városba vezető déli útvonalak egy kivételével mind víz alatt álltak.

JUST IN: New York City is experiencing massive flooding causing the water to leak into the subway.



