Nagy segítség ez a százmilliós autók szerelmeseinek: megnyílt az ország első Lamborghini-márkakereskedése

Pénteken megnyitotta első magyarországi márkakereskedését a Lamborghini. A cég közleménye szerint a sportautómárka 245 négyzetméteres, XI. kerületi szalonját a Porsche Inter Auto Hungaria üzemelteti.

Az üzletben nemcsak Lamborghinik vannak, hanem a Porsche és Bentley márkák egyes modelljei is megtalálhatók. A szalonban a vevők személyre is szabhatják leendő Lamborghinijüket: nemcsak karosszériaszínek, hanem felnik, bőrkárpitok, de akár még a biztonsági övek között is válogathatnak.

A magyarországi szalon bemutatója egyben a Lamborgini Revuelto premierje is volt. Ez az első elektromos Lamborghini, az Aventador utódja, egy 1015 lóerőre képes, plug-in hibrid, amely Bianco Monocerus színű példányát a budapesti szalonban is bemutatták. Ez a modell a Lamborghini valaha volt legdrágább nem limitált példányszámban készülő autója, a piaci ára 500-700 ezer euró (195-273 millió forint) között van.