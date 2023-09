Nyugdíjemelés: az adófizetőknek 190 milliárdba kerül, van, akinek ebből havi 1240 forint jut

Orbán Viktor csütörtökön jelentette be, hogy novemberben átlagosan félhavi nyugdíjjal többet visz a postás. A költségvetésnek ez 190 milliárd forintjába kerül, maga a miniszterelnök is elmondta, hogy ezt nem engedhetnék most meg maguknak (magunknak), de azért mégis megengedik (beszélt valamit a költségvetési hiányról és többletről és stabil, boldog országokról is, erről itt írtunk bővebben).

Az arányos nyugdíjemelés persze azt jelenti – ha nincsenek benne maximumok és minimumok –, hogy tovább növeli a szakadékot a legkevesebb és a legtöbb nyugdíjjal rendelkezők között. Magyarországon most is éppen ez történik. A 24.hu számításai szerint annyira szélsőséges lesz így a nyugdíjemelés, hogy havi 1240 forinttól 62 000 forintig terjed a skála. Előbbit azok kapják, akiknek a havi járandósága mindössze 40 000 forint – ez nem is egy elenyésző része a nyugdíjasoknak: csaknem 74 ezren vannak, akik nyugdíja nem éri el a 60 ezer forintot –, míg utóbbit az a korábbi 24.hu-számítás szerint nagyjából egytucatnyi ember, aki havi kétmilliós nyugdíjban részesül.

Azok, akik a mediánnyugdíjat kapják, vagyis azt a középértéket, amennyinél ugyanannyian kapnak többet, mint kevesebbet, eddig havi 184 725 forintban részesültek, erre most 5726 forintnyi emelés érkezik. A 208 168 forintos átlagnyugdíj pedig 6453 forinttal emelkedik.

Mivel novemberben év elejéig visszamenőleg kapják meg az emelést a nyugdíjasok, a legkevesebb pénzből élők kevesebb, mint húszezer forintban részesülnek majd. Azok viszont, akik a legtöbb nyugdíjat kapják, egy összegben 744 ezer forinthoz jutnak majd.