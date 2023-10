Van néhány hülye világcsúcs, de talán ez a legerősebb

A Carolina Reaper a világ legerősebb csilipaprikája. Az első harapáskor édes, amely azonnal „olvadt lávába” csap át, hangzik a növény leírása. Csípőssége 1,64 millió SHU, összehasonlításképp: a legerősebb cseresznyepaprika mindössze 5 ezer SHU.

Nos, Mike Jack ebből evett meg ötvenet 6 perc 49 másodperc alatt. A kanadai férfi a saját rekordját döntötte meg.

Az új-régi rekorder ujjatlan pólóban, fejpántban és kesztyűben eszegetett, egyre nehezebben vette a levegőt, a hátára ventilátor fújta a levegőt. Az ötven paprika elfogyasztása után még 85-öt evett meg, váljék egészségére.

New record: Fastest time to eat 50 carolina reaper chilli peppers - 6 minutes and 49.20 seconds by Mike Jack 🇨🇦



He eventually went on to eat 135 peppers in this one sitting 🤯 pic.twitter.com/b5OxTBtbjd