Ukrajna levette a háborút támogatók feketelistájáról az OTP Bankot

Hétfőn levette feketelistájáról az OTP-t az ukrán korrupcióellenes hatóság, cserébe, hogy a kormány feloldja az ukránok számára létfontosságú 500 millió eurós uniós katonai segély blokkolását.

Az OTP orosz leányvállalata 2020-ban 113 millió rubel nyereséget könyvelt el, és csak jövedelemadóként kb. 190 millió rubelt fizetett be az orosz állami költségvetésbe. Az indoklás szerint a pénzintézet nemcsak hivatalosan ismeri el az úgynevezett donyecki és luhanszki »népköztársaságot«, hanem kedvezményes hitelfeltételeket is biztosít az orosz hadseregnek, azaz ténylegesen jutalmazza az elkövetett háborús bűnökért. A listára a bank tizenegy vezető tisztségviselőjét, köztük Csányi Sándor elnök-vezérigazgatót is rárakták.

Szijjártó Péter külügyminiszter júliusi elején azzal fenyegetett, hogy Magyarország addig nem járul hozzá az ukrajnai fegyverszállítás további uniós finanszírozásához, amíg nem veszik le a bankot a háborút támogatók listájáról. Az Ukrán Nemzeti Korrupciómegelőzési Ügynökség közleménye szerint a napokban folytatott tárgyalásokon az OTP kötelezettségeket vállalt az orosz piacra vonatkozó jövőbeni terveivel kapcsolatban - de részleteket egyelőre nem ismertettek.

A feketelistán szerepel mások mellett a Procter&Gamble, a Bonduelle, az Auchan és az osztrák Raiffeisen bankcsoport is.

(via MTI)