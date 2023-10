Testkamerát kapnak a budapesti rendőrök

Testkamerákkal szerelik fel a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) rendőrei, írja az Index. Az eszközöket évek óta kísérleti jelleggel használják, több típust is teszteltek már.

photo_camera Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

A lapnak nyilatkozó Major Róbert rendőr ezredes szerint számos külföldi példa mutatja az eszköz hasznosságát, és ő is mielőbbi bevezetést támogatja. „A testkamerától joggal várhatjuk, hogy a rendőrrel szembeni jogsértő magatartások drasztikusan visszaszorulnak” – mondta Major, hozzátéve, hogy a testkamera elsősorban a rendőrt védi.

Ugyanakkor tagadhatatlanul előfordulnak jogsértő rendőri intézkedések is, hiába próbálja ezeket a rendőrség csökkenteni. Major szerint a probléma a kezelésére is jó eszköz a testkamera, hiszen nem csupán az eljárás alá vont személy tudja, hogy figyelik magatartását, hanem a rendőr is, így ez őt is jogszerű magatartásra sarkallja. „És ez az a szempont, ami miatt rendőreink ódzkodnak az eszköztől, azt érzik, hogy az egész az ő újabb ellenőrzésükről szól. Nagy és nehéz feladata ez a vezetőknek, hogy megfelelő kommunikációval és képzéssel megértessék a kollégákkal, hogy az eszköz az ő érdeküket szolgálja” – mondta.

A közterületi képrögzítés szigorú szabályokhoz kötött, Major szerint hasonlóan szigorú szabályok kell hogy vonatkozzanak a testkamerára is. A börtönökben már elkezdték használni az eszközöket, jelenleg 17 testkamerát használ a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága.