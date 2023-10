Újabb rekordot döntött a Budapest Park - még soha ennyien nem fordultak meg egy évadban a szórakozóhelyen

Áprilistól októberig 87 koncertnapon több mint 225 produkciót látott vendégül a színpadon a szórakozóhely és kulturális komplexum. Nem csak a nézőszámban, de teltházas események tekintetében is számottevő, 30%-os emelkedést értek el, összesen 30 olyan eseményük volt, amelyre minden jegy elkelt. Ilyen volt többek közt a Kispál és a Borz visszatérő duplakoncertje vagy a Ricsárdgír búcsúbulija.

A Budapest Park saját bevallása szerint egyik legfontosabb tudása a fejlődés képessége, és idén több látványos változást is észrevehetett a közönség. A legszembetűnőbb a főbejárat teljes megújulása volt, ami nem csak esztétikailag, de akusztikailag is fontos előrelépés volt. A Budapest Park ugyanis rendkívüli figyelmet fordít arra, hogy minél jobban alkalmazkodjon a környezetéhez - minimalizálják a zajterhelést, de emellett számos egyéb intézkedést is tesznek a közönség biztonságos és kényelmes szórakozásának érdekében. Többek között akusztikai szigeteléssel lezárták a vasúti töltés felőli oldalt, forgalomtechnikai eszközökkel biztonságosabbá tették a környező gyalogátkelő helyeke, sőt, a közösségi kerékpározás és rollerezés elősegítésére egy MOL Bubi állomást, mobilitási pontot is telepítettek. Ezen kívül fontos újítás volt a Vibe Team, amely úgy működik, mint egy helyszíni ügyfélszolgálat - ha bármilyen problémánk adódik, vagy információra van szükségünk, azonnal segítséget kapunk a helyszínen.

“Azt tapasztaltuk, hogy a legtöbb probléma gyökere az információhiány. Sok esetben az emberben - érthető módon - már a belépéskor az átvizsgálás is stresszhelyzetet okozhat, például hogy mit hozhat be, mit nem, miért, stb. A Vibe Team tagjai azzal foglalkoznak, hogy minden felmerülő problémára megoldást találjanak, és a vendégek bizalommal fordulhassanak hozzájuk. Szorosan együttműködnek a biztonsági szolgálattal, ám míg ők a vendégek fizikai biztonságáért felelnek, a Vibe Team tagjai inkább a lelki biztonságot erősítik. Nyitástól zárásig azért dolgoznak, hogy még magasabbra emeljék a vendégélményt.” - mondta el a Budapest Park alapítója és vezérigazgatója, Pálffy András.

A sokszor különleges tematikájú, látványvilágú és struktúrájú, monumentális koncertek, és a négy tánctéren zajló bulikon túl idén is számos egyéb programmal találkozhattunk a helyszínen. Két alkalommal került megrendezésre a kisgyermekes családoknak szóló Pöttömkert, és most először kifejezetten a kiskamaszoknak is szerveztek eseményt. A JusTeenTime elnevezésű rendezvény hiánypótló és előremutató, célja, hogy a tiniket kimozdítsa a digitális világból nekik szóló, közösségi programok segítségével. Ezen kívül idén is helyet biztosítottak a társművészeteknek is: a Capa Központ, a Ludwig Múzeum, a Magyar Zene Háza és a Katona József Színház pop-up kiállítását tekinthettük meg. Utóbbival egyébként egy kísérleti előadást is létrehoztak májusban, amely a koncert és a színház fúziójából jött létre, és közel telt ház előtt debütált a Park színpadán. A két intézmény a tervek szerint jövőre is folytatja a kreatív együttműködést.

A Park karitatív szerepvállalása idén is több fókuszú volt: a pénzbeli adományon túl élményt adtak azoknak, akiknek nehezebb sorsa ezt nem tenné lehetővé, illetve szerveztek értékteremtő eseményeket, mint amilyen az előbb említett Katona József Színházzal közös Csinibaba produkció is volt. Olyan szervezetekkel működtek együtt, mint a Pető Intézet, a Mozduljunk Ki Egyesület, a Baptista Szeretetszolgálat vagy a H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér. Tavaly decemberben a Soroksári út Park előtti szakaszát a Budapest Park kezdeményezésére Fábián Juli térnek nevezték át, nyáron, az énekesnő születésnapján ezt egy utcabállal is megünnepelték. Az eseményen 1.538.225 Ft adomány gyűlt össze a Fábián Juli Emlékalapítvány számára. Szintén nekik gyűjtöttek a fenntarthatóság jegyében megszületett Repeat Gardrób vásáron, ahol 393.080 Ft folyt be. Idén is helyszínt biztosítottak a Pride felvonulás hivatalos afterének, a Rainbow Partynak, illetve az Alkoss szabadon elnevezésű pályázattal óvodáknak segítettek. Az ősszel pedig jótékonysági árverésre bocsátják a Bin There kincseit: a projekt lényege, hogy a koncerteken keletkezett “hulladékot” - pl. törött dobverő, gitárpengető, setlist, stb. - egy különleges kapszulába zárják, ami így az adott este egyszeri és megismételhetetlen lenyomatává válik.

A minden eddiginél sikeresebb tizenkettedik évadot teltház előtt zárta az Elefánt, akik a koncert során már jövő évi dátumukat is bejelentették: 2024. június 7-én térnek vissza a helyszínre. A Budapest Park tehát már rögtön a jövőbe tekint, programnaptárjuk 70%-ban készen áll, és idén először rögtön a jövő évi nyitóhétvégét is meghirdették 2024. április 25-27. közöttre. Szerencsére azonban tavaszig sem maradunk Park-élmény nélkül: decembertől minden korábbinál nagyobb korcsolyapályával várja a látogatókat a Budapest Park Jégvilág.