Lemondott egy politikus, mert jachtozáson kapták

Kevesebb mint három héttel az október 22-i argentin választások előtt lemondani kényszerült Martín Insaurralde, a kormánypárt egyik ismert politikusa. Insaurralde vesztét azok a képek hozták el, amiket a barátnője készített egy spanyolországi nyaraláson, távol a hazájukat sújtó gazdasági válságtól.

photo_camera Néhány kép a marbellai nyaralásról

Insaurralde lett volna az Igazságosság Párt (Partido Justicialista - PJ) jelöltje Lomas de Zamorában, Buenos Aires agglomerációjának egyik legnagyobb választókerületében, de volt egy ennél is fontosabb szerepe Axel Kiciloff kabinetfőnökeként. Kiciloff Buenos Aires tartomány kormányzója, az ország egyik legbefolyásosabb politikusa, akinek egyáltalán nem biztos azt újraválasztása, ezért nem engedhet meg magának olyan botrányokat, mint amilyen most Insaurralde körül kirobbant.

Az egyébként korábbi házasságaiból már többgyerekes, 53 éves Insaurralde jelenlegi barátnője egy influenszer-színésznő-manöken, Sofía Clerici. Ez a felállás az argentin politikában magában még nem hír, Clerici életében sem Insaurralde az első politikus. A nő azonban elkövette azt a hibát, hogy nyilvános Instagramján gondosan dokumentálta az Insaurraldéval közös nyaralását a spanyol tengerpart népszerű üdülőhelyén, Marbellán.

Az azóta privátra állított Instagram-fiókon már nem láthatók a képek, Clerici Twittere viszont még mindig nyilvános, így ott meg lehet tekinteni a közös jachtozást, valamint mindenféle drága Louis Vuitton-táskákat és Cartier-karkötőket is. Mivel Clerici alapvetően bikiniben vagy fehérneműben szeret lenni, drága ruhákat kevesebbet látni.

Az argentin média, közvélemény és politika azonnal ugrott, amint észrevette a képeket. Egyrészt mert az országban rendkívül kiélezett kampány folyik, amelyben a PJ és Kiciloff személyesen is kikerülhetnek a hatalomból. Másrészt pedig mert a több mint évi 100 százalékos inflációval sújtot, saját történelméhez képest is súlyos gazdasági válságban vergődő Argentínában jelenleg a lakosság 40 százaléka minősül szegénynek, és a többiek jelentős része is komoly anyagi nehézségekkel küzd.

Így gyorsan vezető hír lett mindenhol, hogy Insaurralde és barátnője mennyiért béreltek hajót (napi 8400 euro, több mint 3 millió forint), és mennyibe kerültek Clerici táskái, egyéb kiegészítői (darabonként is még több). Az is gyorsan nyilvánvaló lett, hogy Insaurraldénak hivatalos politikusi fizetéséből akkor sem lehet erre elég pénze, ha évek óta nem eszik.

A botrány akkorára dagadt, hogy a hétvégi elnökjelölti tévévita után Sergio Massa, a PJ elnökjelöltje is arról beszélt, hogy Insaurralde súlyos hibát követett el, és vissza kellene lépnie. Ugyanerről beszélt Kiciloff is, ami után Insaurralde számára tényleg nem maradt más megoldás.

A politikus előbb Buenos Aires-i kabinetfőnöki posztjáról mondott le, majd hétfőn bejelentette, hogy mégsem indul az október 22-i választáson. Az még nem világos, hogy teljesen kiszáll-e a politikából.