Svédséggel vádolja a Momentum képviselőjét a Mi Hazánk

Bedő Dávid, a Momentum parlamenti képviselője még augusztusban említette meg a Tranziton, hogy az apja Svédországban született, ő is így félig svéd. Először a megafonos Deák Dániel fejében állt össze, hogy Bedő ezért érvelhet a parlamentben a svéd NATO-csatlakozás mellett. Szerdára pedig Novák Előd is leleplezte Bedő svédségét. A Mi Hazánk képviselője azt állítja, dokumentumokkal tudja bizonyítani, hogy Bedő Dávid svéd állampolgársággal is rendelkezik. Novák kifogásolta, hogy a momentumos ezt nem említette meg az önéletrajzában, csak azt, hogy „Lauder Javne Zsidó Közösségi Iskolába járt, illetve alapfokú svéd nyelvismeretét említi”.

photo_camera Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

A Mi Hazánk követeli, hogy az országgyűlési képviselőknek és családtagjainak az esetleges egyéb állampolgárságáról nyilatkozniuk kelljen. Régebben a Jobbik is ezt akarta elérni, többek között gyöngyösi Márton is erről beszélt 2012-ban, amikor azt mondta:„pont itt lenne az ideje annak, hogy felmérjük, hogy az itt élő, és különösen a magyar országgyűlésben és a magyar kormányban hány olyan zsidó származású ember van, aki bizonyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent Magyarország számára”.