Meglepetés: az MVM hatmilliárdot tapsolt el kormánypárti médiumoknál

A Magyar Villamos Művek (MVM) két év alatt nyolcmilliárd forint értékben jelentetett meg hirdetéseket, ebből hatmilliárd került kormánypárti médiumokhoz, derül ki az rtl.hu kutatásából. A maradék kétmilliárd nagy részénél is kimutatható kormányzati kapcsolat.

A legnagyobb megrendeléseket a Tv2-csoport, valamint a KESMA-lapok (ide tartozik például a Magyar Nemzet, az Origo vagy a vidéki megyei laphálózat) kapták. Az előbbihez 2,8, az utóbbihoz 2,9 milliárd forint hirdetési pénz folyt be 2021-ben és 2022-ben.

Olyan kormányzattól független lapokban egyáltalán nem volt hirdetés, mint a 24.hu, a HVG, a Telex, a Magyar Hang, a Szabad Európa, a Magyar Narancs vagy a 444.hu.

Az MVM a 168 Órát is kiadó Brit Média Kiadónál vagy a Blikket is jegyző Ringier-nél is jelentetett meg hirdetéseket, de költött Leisztinger Tamás Népszavájánál és a Hit Gyülekezete ATV-jénél is.

Az RTL felületein 78 millió forintnyi hirdetés jelent meg 2022-ben.

photo_camera Méretes MVM-hirdetés egy 2017-es Népszavában Fotó: 444

Az adatokat az MVM először nem akarta kiadni, így az rtl.hu-nak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság közbenjárása után sikerült megszereznie.

Az MVM-nél elmondták, hogy a média- és reklámtevékenységet a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKH) által kiválasztott kommunikációs ügynökség végzi. (Az NKH a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetirodához tartozik.)

Az rtl.hu emlékeztetett arra, hogy az irreális állami költések révén állami pénzből kockázat nélkül lehet sajtót vásárolni.