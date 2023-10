Izrael likvidált két Hamasz-vezetőt, a kétezret közelíti a háború áldozatainak száma

Kedd délután a Hamász rakétákkal kezdte lőni a Gázai övezethez közeli Askelón városát, miután figyelmeztették a lakosságot, hogy délután 5-ig hagyják el a települést. Izrael-szerte egész nap szóltak a légvédelmi szirénák, a hadsereg becslése szerint szombat óta több mint 4500 rakétát lőttek ki. A Times of Israel beszámolója szerint a tengerparti városban egy 54 éves nő könnyebben megsérült. A Gázából kilőtt rakéták egy része átrepült az Izrael által megszállt Ciszjordániába, ahol Baqa al-Sharqiya faluban egy palesztin férfi meghalt, többen pedig megsérültek.

photo_camera A Gázából kilőtt rakéta maradványa Askelónban Fotó: MOSTAFA ALKHAROUF/Anadolu Agency via AFP

Az izraeli hadsereg szerint napközben Libanonból 15 rakétát lőttek ki Izrael északi területeire. Ebből 4 lövedéket elfogott a Vaskupola légvédelmi rendszer, a többi pedig nyílt területen landolt, nem okozott kárt vagy sérülést. Az izraeli tankok a Hezbollah két állását lőtték a libanoni határon. A Hezbollah pedig bejelentette, hogy célzott rakétát lőttek ki egy izraeli tankra. Az izraeli erők ezen a fronton nem jelentettek veszteségeket, a Hezbollah viszont három embert veszített. A határhoz közeli Metula laóit felszólították, hogy hagyják el otthonaikat.

Kedden az izraeli hadsereg újságírókat engedett a Kfar Aza kibuchoz, ahol még reggel is zajlottak a harcok a Hamasz fegyveresei és a iztonsági erők között. A Reuters beszámolója szerint a lemészárolt helyiek és a hamaszosok holttestei feküdtek a kiégett házak és autók között. A katonák házról házra jártak, hogy összegyűjtsék a halottakat. A helyszíni riporter szerint még érezni lehetett a levegőben a bomló holttestek bűzét. Egy izraeli tiszt arról beszélt, hogy csecsemőket, anyákat, apákat mészároltak le a hálószobájukban vagy a biztonsági szobákban. Az egyik tudósító, az i24News tudósítója egy katonára hivatkozva azt mondta, hogy negyven csecsemőt halott csecsemőt találtak a kibucban, köztük lefejezetteket is. Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) hivatalosan nem árulták el az áldozatok számát és azt sem, hogyan végeztek a kibucban élőkkel a támadók. Egy másik, a Be'eri kibucnál 108 halottat találtak. A térfigyelő kamerák rögzítették, hogy jutottak be a fegyveresek.

Beszámolók szerint Izrael déli részén, Szderótnál és Mefalsim kibuc közelében az izraeli hadsereg katonái és a Hamász fegyveresei még kedden is lőtték egymást. Kedd délután jelentették be, hogy sikerült visszaszerezniük az ellenőrzést a Gáza melletti határszakaszokon. Az izraeli területen szombat óta a halottak száma elérte az ezret, a sebesülteké pedig 4200-at.



Az izraeli hadsereg jelentése szerint Gázában végeztek a Hamász két magas rangú vezetőjével, Jawad Abu Shamal gazdasági miniszterrel és Zakaria Abu Muammarral, aki a szervezet nemzetközi irodáját vezette. A hadsereg szóvivője szerint most a legfontosabb céljuk, hogy a Hamász vezetőit likvidálják. Yoav Gallant védelmi miniszter azt mondta, hogy teljes offenzívára készülnek, azt ígérte, Gáza sosem lesz olyan, mint volt.

photo_camera Romok Gázában Fotó: BELAL AL SABBAGH/AFP

Kedden is folytatták Gáza bombázását. A gázai egészségügyi minisztérium közlése szerint szombat óta a halottak száma 830-ra emelkedett, a sebesülteké pedig elérte a 4250-et. Humanitárius szervezetek azt kérték, hogy hozzanak létre folyosókat, amiken keresztül humanitárius segélyeket lehetnek juttatni Gázába, mivel a sebesültekkel túlterhelt kórházak kifogyóban vannak az ellátmányból, Izrael pedig leállította az élelmiszerek, üzemanyag és gyógyszerek szállítását övezetbe. Kedden az Egyiptom felől megmaradt utolsó nyitott határátkelőt is lezárták. (Times of Israel/Guardian/APNews)