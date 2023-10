Október közepe van, vagyis langyos, 25 fokos nyári meleg lesz szerdán

Ez persze nem jelenti azt, hogy reggel nem télikabátban kell elindulni otthonról a 10 fok körüli időben. De az Időkép előrejelzése szerint a kabátot délután már begyűrhetjük a táskába, mert délután lesz, ahol akár 27 fokot is mérhetünk. Északkeleten kicsit hűvösebb lesz, ott inkább 16 fok körüli hőmérsékletekre kell számítani.

Egészen hasonló idő várható csütörtökön, pénteken és szombaton is, akkor simán lehet 28 fok is, reggel azonban ködszitálással is találkozhatunk, és előfordulhat némi futó zápor is.

Vasárnap viszont megérkezik a hidegfront, és tényleg olyan lesz az idő, mintha ősz lenne. Esős és hűvös.