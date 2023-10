A Pofon előtt 6 évvel már szétköltözött Will Smith és felesége, akik sokáig azzal turnéztak, hogy nyitott házasságban élnek

Hamarosan önéletrajzi kötettel jelentkezik Jada Pinkett Smith, minek köszönhetően jelenleg körbejárja a sajtót, és mindenféle érdekességekkel igyekszik felkelteni az olvasók érdeklődését.



Többek közt azt is elárulta, hogy 2016 óta nem él együtt férjével, a szintén színész Will Smith-szel, akivel 1997-ben házasodott össze, két gyerekük született. Az elmúlt években többször is nyilatkoztak arról, hogy nyitott házasságban élnek.



A színésznő az NBC-nek már úgy fogalmazott: mire a különköltözés mellett döntöttek, már mindketten „elfáradtak” a sok próbálkozástól, hogy kapcsolatukat helyrehozzák. Jelenleg is külön élnek, de nem tervezik, hogy elválnak - magyarázta, hozzáéve:

„Ígéretet tettem hogy soha nem lesz okunk elválni, és mindent át tudunk vészelni. Egyszerűen képtelen vagyok megszegni az ígéretemet.” Egy másik interjúban beszélt arról is, hogy még mindig nincsenek teljesen túl a Pofonon, vagyis a 2022-es Oscar-gálán, ahol férje bemosott egyet Chris Rocknak, aki Jada Pinkett Smith kopaszságából csinált viccet.

A színész nem sokkal az inzultus után át is vehette a legjobb színésznek járó Oscart a Richard király című filmben nyújtott alakításáért, köszönőbeszédében pedig úgy fogalmazott: „a művészet utánozza az életet. Pont úgy nézek ki, mint egy őrült apa, akárcsak Richard Williams. De a szerelem őrült dolgokra késztet.”

Az esetet mostani megszólalásaiban a színésznő úgy értékelte: még mindig nincsenek túl a traumán, de közösen dolgoznak rajta.

Jada Pinkett Smith a People magazinnak adott interjúban beszélt arról is, hogy a amikor betöltötte a 40. életévét, súlyos depresszióba esett. Tisztában volt vele, hogy kívülről az élete csillogónak és csodálatosnak tűnhet, „de miközben éltem az álmomat, egy hatalmas falba ütköztem” - mesélt a depressziójáról.

Elmondása szerint öngyilkos gondolatai voltak, ezért elkezdett olyan helyeket keresni, ahol balesetet szenvedhet (például magas szirteket), nehogy a gyerekei azt gondolják, hogy megölte magát.



Végül egy beszélgetés billentette ki a mélypontról: fia, Jaden barátai említették meg neki, hogy az apjuk részt vett egy ayahuasca szeánszon (az ayahuasca egy különböző amazóniai növényekből készült hallucinogén főzet), ami segített neki, így a színésznő is kipróbálta.