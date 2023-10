A temetői virágbolt eladója koponyát kért a halottátvevőtől, amit végül egy harmadik ember autójában foglaltak le a rendőrök

2 rendbeli emberi test tiltott felhasználásának bűntettével vádol a Fővárosi Törvényszék egy halottátvevő férfit.

A budapesti temetőben dolgozó halottátvevőt egy temetői virágbolt tulajdonosa vette rá, hogy szerezzen neki egy emberi koponyát, ha már egyszer hozzáfér ilyesmikhez. A férfi végül a hozzátartozó nélküli, lejárt, megszűnt sírhelyekből kiemelt, közös sírba történő újratemetésre váró emberi csontok közül vett el egy agykoponyát és egy

állkapocscsontot, majd átadta azokat a virágboltos nőnek.

A nő egy ideig a lakásán tárolta a csontokat, később azonban átadta őket egy harmadik embernek. Ő bukott le végül a maradványokkal, egy közúti gépjárműellenőrzés során szúrták ki az autójában a rendőrök a koponyát.

Az ügyben a bíróság korábban büntetővégzést hozott, amely a II. és III. rendű vádlottak (a virágboltos nő, és az autóban koponyát furikázó férfi) vonatkozásában jogerőre emelkedett, az I. rendű terhelt (a halottátvevő) azonban nem fogadta el azt és tárgyalás tartását kérte - közölte a Fővárosi Törvényszék.

A vádlott ugyanis csak részben ismerte be a vádiratban foglaltakat és nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról. A bizonyítási indítványok elhangzását követően a bíróság tárgyalásra utalta az ügyet, amelyet nyomban meg is tartott. Ennek során meghallgatta a vádlottat, aki fenntartotta a nyomozás során tett vallomásait, illetve kérdésekre is válaszolt. Az eljárás november elején folytatódik majd, tanúmeghallgatásokkal.

