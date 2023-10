Jacinda Ardern után jobbközép miniszterelnöke lesz Új-Zélandnak

photo_camera Christopher Luxon ünnepel Fotó: IVAN TARLTON/AFP

Christopher Luxon jobbközép ellenzéki vezető nyerte a 2023-as új-zélandi parlamenti választást. Chris Hipkins munkáspárti miniszterelnök helyi idő szerint szombat este felhívta, hogy elismerje vereségét.

A Nemzeti Pártot (NZNP) vezető Luxon máris bejelentette, hogy a libertárius párttal (ACT) közösen alakít kormányt, együttesen várhatóan 65 mandátumuk lesz a 120 fős parlamentben. Az új-zélandi választási rendszer sajátosságai miatt ezzel együtt is szükségük lesz a New Zealand First nevű populista-kalandor formáció eseti támogatására.

A majdnem végleges eredmények szerint a választópolgárok mintegy

39 százaléka szavazott a Nemzeti Pártra,

27 százalékot kapott és ezzel alulteljesített a Munkáspárt,

11 százalékot kapott a zöld párt,

9 százalékot az ACT,

6 százalékot a populista New Zealand First és

nem egészen 3 százalékot az őslakos közösséget képviselő Maori Párt (Te Pāti Māori).

Chris Luxon volt üzletember 2020-ban lett parlamenti képviselő, majd 2021 novemberében a Nemzeti Párt élére állt. Legfontosabb választási kampányígéretei között szerepelt a közepes jövedelműek adóterheinek csökkentése és a bűnözés elleni küzdelem.

Új-Zélandon januárban váratlanul lemondott a kormányt öt és fél évig irányító, világszerte ismertté váló Jacinda Ardern, aki az előző választást elsöprő sikerrel nyerte meg, de népszerűsége alábbhagyott, amikor az emberek belefáradtak a koronavírusjárvány miatti korlátozásokba, és az infláció felpörgése kihatott a mindennapjaikra.

Elemzők előzetesen arról beszéltek, hogy a kampányt szinte kizárólag a megélhetési kérdések uralják, az viszont nem világos, hogy a látszólagos jobboldali fordulat vajon világnézeti alapú, vagy az a nagyon is új-zélandi jelenség áll mögötte, miszerint időről időre a másik oldalnak is meg kell adni egy esélyt. (Guardian, MTI)