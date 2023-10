Hivatalos: Ősz van

A hideg kedvelőinek sokat kellett várni rá, de vasárnap megérkezett a markáns hidegfront az országba, magával hozva a régi fogalmaink szerint ismert ŐSZT.

Az idokep.hu előrejelzése szerint délelőtt túlnyomóan felhős lesz az ég, és többfelé várható eső. Délután egyre inkább keletre, délkeletre szorulnak vissza az esőfelhők miközben észak, északnyugat felől elkezd felszakadozni a felhőzet. Néhol azonban a naposabb Dunántúlon, valamint északon is előfordulhatnak záporok, sőt az ég is megdörrenhet. Az északnyugati szél többfelé élénk, olykor erős lesz, a hegyekben viharos lökések is lehetnek. Jelentősen visszaesik a hőmérséklet, délután mindössze 10-18 fok várható, délkeleten lehet még enyhébb az idő a nap első felében.

Hétfőn már jobb idő lesz, de nem kell aggódni, nem jön vissza a nyár. Viszont kitisztul az ég, túlnyomóan napos, száraz idő várható, délután lehet csak több felhő az égen.



Kedden erősen fátyolfelhős lesz az ég, így leginkább szűrt napsütésre készülhetünk. Számottevő csapadék nem várható. Sopron és a Fertő-tó környékén megélénkülhet a déli-délkeleti szél. Kora reggel -3, +6 fok, míg napközben 11-16 fok valószínű.

Szerdától viszont újra melegedés várható, de annak mértéke egyelőre még bizonytalan, most úgy tűnik, hogy napközben 12 és 18 fok közötti csúcshőmérsékletre készülhetünk.