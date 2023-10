Az európai politikus, akinek a legnagyobb a gázai tét

photo_camera Humza Yousaf édesanyja és felesége közt Fotó: OGUZ KAGAN MEYDAN/Anadolu via AFP

A több mint egy hete kitört izraeli palesztin háború nemzetközi hullámainak legkülönlegesebb jelenetére Glasgowban került sor. A helyi zsidó közösség azt a Bernard Cowent gyászolta, aki a Hamász terrortámadásának esett áldozatul, de az eseményen részt vett Humza Yousaf, Skócia vezetője is. A tartományi miniszterelnöknek is nevezett első miniszter (First Minister) gyakorló muszlim, de a fején zsidó kipával jelent meg a zsinagógában, és arról beszélt, hogy osztozik a fájdalomban.

A 38 éves Yousaf talán Nyugat-Európa legmagasabb pozícióban lévő muszlim politikusa. Azért csak talán, mert különböző országok különböző közjogi funkcióit nehéz összehasonlítani. Idén márciusban lett Skócia vezetője, miután megválasztották a tartományt kormányzó Skót Nemzeti Párt (SNP) élére, amivel automatikusan járt az első miniszteri poszt is. Yousaf Skócia első nem keresztény származású vezetője, de megválasztása egyáltalán nem számított különlegességnek az után, hogy Nagy-Britanniát hindu miniszterelnök (Rishi Sunak), Londont pedig muszlim polgármester (Sadiq Khan) vezeti. A mostani háborúnak köszönhetően viszont a skót vezető magánélete hirtelen mégiscsak hír lett: nem azért, mert muszlim, hanem mert rokonainak egy része Gázában rekedt.

Maga Humza Yousaf pakisztáni származású családba született, már Skóciában. Egészen fiatal korától aktív volt a politikában, a kezdetektől az SNP színeiben. Első felesége is egy kolléganője volt, tőle azonban elvált, és feleségül vette Nadia El-Nakla pszichológust. El-Nakla is Skóciában született skót anya és palesztin apa gyerekeként, de apja, Maged El-Nakla családja Gázában él.

Néhány nappal az október 7-i terrortámadás előtt Maged és felesége, Elizabeth Gázába utaztak meglátogatni az előbbi 92 éves, beteg édesanyját. A Hamász akciója után Izrael azonnal hermetikusan lezárta Gáza határait, teljesen elvágva az ott élőket a külvilágtól. Több mint kétmillióan rekedtek az izraeli hadsereg által azóta is ostromlott területen, köztük Hamza Yousaf apósával és anyósával. A skót első miniszter, akinek szavaira muszlim hite miatt eleve több figyelem irányult volna ezekben a napokban, hirtelen olyan helyzetben találta magát, hogy személyesen is érintetté vált a világ vezető hírében.

Yousaf elmondása szerint már azon is komolyan el kellett gondolkodnia, hogy egyáltalán beszéljen családja érintettségéről:

„A családom, Nadia családja Gázában él, és nem akarom, hogy ennek következményei legyenek számukra. Így néhány napig gondolkodtam azon, hogy helyes-e, ha beszélek arról, hogy a családom ott van. De arra jutottam, hogy ez a helyes dolog, mert meg kell értenie a közvéleménynek, hogy Gázában ártatlan emberek vannak, akikre kollektív büntetésként teljes megsemmisítés várhat. És ezt nem szabad elfogadni. (...) Ha én betegre aggódom magam, és a feleségem sírva fakad, akkor sok család – köztük sok zsidó család – van Skóciában, akik most ugyanígy betegre aggódják magukat a rokonaik miatt.”

Yousaf politikustól szokatlanul következetes módon ugyanazt mondja a Hamász támadásának első percétől: ami történt, megbocsájthatatlan bűn, de nem szolgáltathat alapot kollektív büntetésre, ami ártatlan civilek millióinak okozhat szenvedést, vagy akár halált is. Erre is saját családját hozza fel példaként.

„A sógorom orvos egy gázai kórházban. Semmi köze a Hamászhoz, mégis olyan kollektív büntetésnek lesznek kitéve, amit nem lehet elfogadni. Izraelnek természetesen joga van, hogy megvédje magát az olyan megvetendő, gyalázatos terrorcselekményektől, mint amilyeneket most is láttunk. Ehhez nem férhet kétség, és én el is ítélem ezeket a támadásokat, de ennek a védekezésnek nem lehetnek ártatlan áldozatai sem Gázában, sem máshol.”

Yousaf szerint rokonait az izraeli hadsereg SMS-ben értesítette, hogy hagyják el a lakóhelyüket, de ők úgy ítélték meg, hogy ezt biztonságosan sehogy sem tudnák megtenni. Anyósa, Elizabeth egy Gázából küldött videófelvételen rendkívül felindultan beszélt arról, hogy nem tudják mi lesz velük. Yousaf szerint

„egy háztartásban van Nadia anyja és apja, az idős nagymama, Nadia bátyja, az ő felesége és négy hét év alatti gyerek van. Van ott egy két hónapos baba is. Azt mondják, körülbelül két napra elegendő élelmük van, és utána szó szerint semmijük nem lesz. Fogalmunk sincs, hogy mihez tudnak majd kezdeni.”

photo_camera Humza Yousaf skót szoknyában, feleségével együtt III. Károly angol király 2023 májusi megkoronázásám Fotó: ANDREW MATTHEWS/AFP

Yousaf a szociáldemokrata ideológiájú SNP progresszív szárnyához tartozik. Ahogy ő mondja „a hitét nem keveri a jogalkotással”, így olyan, a radikális muszlim irányzatok számára elfogadhatatlan dolgokat is támogat, mint például a melegházasság vagy a transzneműek jogai. Nem mellesleg pedig szakadár nacionalista, aki szerint ideje lenne a 2014-ben nemet mondó népszavazás után ismét megkérdezni a skótokat: ki akarnak-e lépni az Egyesült Királyságból. Mivel azonban Skócia jelenleg nem folytat az országtól független külpolitikát, James Cleverly brit külgyminiszternek írt hivatalos levelében vázolta fel, hogy szerinte mit kellene tenni ebben a helyzetben.

"Túl sok ártatlan ember vesztette már életét a Hamász teljesen indokolatlan és törvénytelen támadásainak következményeként (...) Ahogy a Gázában a lakóhelyüket elhagyni kényszerülő civilek száma növekszik, és az ellátást korlátozzák, ártatlan emberek is érintettek, és a körülmények romlanak. (...)

Izrael közeli barátjaként és szövetségeseként ezért arra kérem az Egyesült Királyság kormányát, hogy szólítsa fel Izrael kormányát, hogy biztosítsa az ártatlan civilek védelmét, és azonnali tűzszünetet vezessen be, hogy lehetővé tegye a civilek biztonságos áthaladását a rafahi határátkelőn. Továbbá nyisson humanitárius folyosót a Gázai övezetbe,így biztosítva az ellátást, beleértve az élelmiszert, üzemanyagot, vizet és orvosi ellátást azoknak a civileknek, akik csapdába estek, tehetetlenek és nem tudnak elmenni. (...)

Végezetül felszólítom a nemzetközi közösséget, hogy legyen proaktív, és dolgozzon az azonnali tűzszünet és egy olyan hosszú távú béke elérésén, amelyben az izraelieket és a palesztinokat egyenlő félként kezelik.”

Yousaf mondanivalójának lényege a most már évtizedek óta egymásnak feszülő két nép egyenlő félként kezelése. Nincs benne gyűlölet, és személyes érintettsége ellenére is világosan nevezi a terrorizmust terrorizmusnak. Ugyanakkor tisztában van azzal, hogy mi ma a tét: