Próbababának próbálta kiadni magát a tolvaj, nem jött be

Egy varsói ruhabolt kirakatába állt be egy férfi, gondolván, ha úgy tesz, mintha próbababa lenne, nem veszik majd észre.

A varsói rendőrség által közzétett képen látszik is, hogy kezében táskát tartva próbál úgy tenni, mintha csak egy műanyag bábu lenne:

A 22 éves tolvaj ékszereket akart elemelni egy bevásárlóközpontból záróra után, ahol úgy sikerült bent maradnia, hogy beállt az egyik üzlet kirakatába, és úgy tett, mintha ő is csak egy műanyag bábu lenne. A rendőrség tájékoztatása szerint a bolt személyzetének és a vásárlóknak sem tűnt fel, hogy a kezében reklámtáskát tartó kiállítási darab valójában élő-lélegző férfiember.

Miután a bevásárlóközpont bezárt, a tolvaj elhagyta a kirakatot, de csak miután „biztonságban érezte magát”, és portyázni indult: végigjárta az üzleteket, és ékszereket próbált lopni.

Végül a biztonsági őrök fülelték le.



A férfit azzal is vádolják, hogy egy másik bevásárlóközpontból is lopott, betörés és lopás miatt akár 10 évet is kaphat.



via BBC