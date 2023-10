Röpködnek a halálos fenyegetések a nyögvenyelős házelnökválasztáson

Miután szerdán másodszorra sem sikerült elég szavazatot szereznie Jim Jordan republikánus házelnök-jelöltnek, továbbra sincs elnöke a Képviselőháznak.

A káosz október elején tört ki, amikor az amerikai politikatörténetben példa nélküli dolog történt Washington DC-ben: egy képviselő bizalmatlansági indítványára leváltották a Képviselőház elnökét. Kevin McCarthyt, a republikánus többség vezetőjét saját pártjának jobbszéle rúgta ki a posztról, amit alig 9 hónapja töltött be.

A házelnöki pozíció megszerzéséhez 217 szavazatra lenne szükség, egyébként McCarthy megválasztásához is 15 fordulóra volt szükség.

A demokraták mind a 212-en értelemszerűen saját jelöltjükre, Hakeem Jeffriesre szavaztak, ám a republikánusok keretein belüli törésvonalak mentén több képviselő egyéb politikusra voksolt a Jordan elleni tiltakozásként. Az ultrakonzervatív képviselőnek arra lenne szüksége, hogy pártjából legfeljebb 3 képviselő szavazzon másra, a többiek viszont rá voksoljanak. Ehhez képest szerdán 22 képviselőtársa szavazott ellene - ami ráadásul kettővel több, mint a keddi ellenszavazók száma.

A huzavona eltarthat egy darabig, az pedig biztosan nem tesz jót Jordan renoméjának, hogy több republikánus képviselő is jelezte: Jordan támogatói és szövetségesei megfenyegették őket.

Marianne Miller-Meeks iowai republikánus képviselő azt nyilatkozta: „halálos fenyegetések és zaklató hívások tömkelegét” kapja, miután úgy döntött, a második fordulóban nem Jordanre, hanem más jelöltre szavaz.

„Egy dolgot képtelen bevenni a gyomrom, és ez a zaklatás” - nyilatkozta a képviselőnő. Don Bacon, a republikánusok nebraskai képviselője (és Jordan egyik leghangosabb kritikusa) pedig arról számolt be a Politicónak, hogy a feleségét zaklatták a házelnök-jelölt támogatói, többek közt névtelen üzenetekben, amelyekben arról írnak neki, hogy a férje „soha többet nem tölthet be politikai tisztséget”, illetve „hatalmas csalódás és kudarc”.

Jordan az állítja: nincs tudomása a fenyegetésekről, és tagadja, hogy bármi köze lenne a nyomásgyakorló módszerekhez.

„Elítélünk minden kollégánkkal szembeni fenyegetést, és elengedhetetlen, hogy összefogjunk” - írta Jordan szerda este az X-en.

No American should accost another for their beliefs.



We condemn all threats against our colleagues and it is imperative that we come together.



Stop. It’s abhorrent.