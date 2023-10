Két nő vádolja szexuális zaklatással a Batman zeneszerzőjét

Már két nő vádolja szexuális zaklatással a díjnyertes zeneszerzőt, Danny Elfmant, aki olyan filmek filmzenéjét tudhatja magáénak, mint az Ollókezű Edward, a Batman, a Karácsonyi lidércnyomás, a Charlie és a csokigyár, a Pókember vagy az Alíz Csodaországban.

A legutóbbi vádak szerint a most 70 éves Elfman visszaélt a hatalmával, többször meztelenkedett a nő előtt, egyszer pedig maszturbált is mellette, miközben a nő éppen aludt. A vádak szerint a nő, Jane a New York-i Filmakadémia 21 éves hallgatója volt, és érdeklődött a zene iránt, amikor 1997-ben megismerkedett a 47 éves Elfmannel. A vádak szerint Elfman a zeneiparban betöltött státuszát használta fel arra, hogy a lány elfogadja helytelen viselkedését. Jane szerint rendszeresen előfordult, hogy Elfman levetkőzött előtte és arra kérte a lányt, hogy ő is vesse le a ruháit. Jane ennek engedelmeskedett, mert értékes mentort látott Elfman személyében. A tanítvány és mentor később egy ágyban is aludtak, Elfman egy alkalommal azt mondta a lánynak, hogy maszturbálni fog, amikor ő alszik. Jane ekkor vetetett véget a barátságuknak.



A nő pert indított a zeneszerző ellen, három hónappal azután, hogy kiderült, Elfmant korábban hasonló magatartással vádolták egy másik perben, amelyben végül egyezséget kötött és 830 ezer dollár kártérítést fizetett. Abban a perben egy fiatal zeneszerző, Nomi Abadi vádolta meg, de Elfman tagadta a vádakat.

Elfman szóvivője a Hollywood Reporternek azt nyilatkozta, hogy a zeneszerző ellen felhozott vádak alaptalanok és „abszurdak.” (Guardian)