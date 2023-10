Biden félrehallott egy kérdést a gázai túszok ügyében, most magyarázkodhat a Fehér Ház

Péntek este Joe Biden az Andrews légibázisról indult el az Air Force One fedélzetén Delaware-be. Ahogy szállt fel a gépre, újságírók kérdezhettek tőle. Az egyikük azt kérdezte, mit gondol az elnök, nem kellene elhalasztania Izraelnek a szárazföldi inváziót addig, amíg még több túsz szabadulhat ki Gázából. Az elnök erre azt felelte, hogy „de”, tehát az újságok meg is írták, hogy az elnök szerint is várniuk kéne még az izraeli katonáknak.

photo_camera Biden a repülőgépre felszállás közben válaszolt újságírók kérdéseire. Fotó: NICHOLAS KAMM/AFP

A kérdés azért merülhetett fel, mert a Hamász elengedett két nőt, anyát és lányát, akik amerikai állampolgárok. A túszok szabadon engedését katari segítséggel tárgyalták le és Egyiptom felé hagyhatták el az övezetet.



Biden válaszáról azonban pár óra múlva kiderült, hogy mégsem úgy van, ahogy a lapok megírták. A Fehér Ház ugyanis visszakozott. A kommunikációs igazgató, Ben LaBolt azt mondta, az elnök nem hallotta rendesen a kérdést, amelyet a riporter akkor kiabált felé, amikor ő a repülőgép lépcsőjén ment felfelé. Ahogy LaBolt mondja, Biden azt hitte, azt kérdezik tőle, „szeretné, ha több túszt engednének szabadon?” Erre válaszolt igennel és nem arra, hogy Izrael halassza el vagy sem az inváziót.

(Guardian)