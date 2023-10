Népszava: az egészségügyi államtitkár szerint csalnak a kórházakban, ezért ekkora az adósságuk

November elején születhet döntés a kormányban a kórházak adósságrendezéséről, árulta el a Népszava szerint az egészségügyért felelős államtitkár egy szakmai konferencián. Takács Péter figyelmeztetett:

nem arról van szó, hogy a kormány egyszerűen kifizeti a 108 milliárd forintnyi lejárt kötelezettséget, hanem, hogy részletekbe menően vizsgálják a kórházak gazdálkodását.

Az államtitkár szerint már találtak is trükköző intézményeket. „Természetesen mi sem vagyunk szentek és tiszták, vannak trükkök a kórházak részéről is, amiket be kell vállalnunk, hogy ezeket felszámoljuk. Az egyik ilyen például, hogy körbefoglalkoztatjuk az orvosainkat” - mondta. Takács szerint