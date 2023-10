Izraeli-palesztin konfliktus: az izraeli hadsereg növeli a légicsapások intenzitását, szíriai reptereket is bombázhattak

A szíriai állami média vasárnap reggel azt állította, hogy újabb izraeli légicsapás érte a damaszkuszi és az aleppói repülőteret. A támadásokban legalább két ember meghalt, a két reptér működését egyelőre felfüggesztették. Mindkét repteret érték korábban is légicsapások. Két napja ugyanakkor olyan szíriai (és iraki) légibázisokat is rakéta- és dróntámadás ért, ahol amerikai katonák is vannak. Azokat a támadásokat az Iszlám Állam ellen (is) harcoló Iraki Iszlám Ellenállás nevű síita szervezet vállalta magára.

Továbbra sem indult meg Izrael szárazföldi offenzívája a gázai övezet ellen, de a hadsereg növelte a légicsapások intenzitását. Izraeli közlések szerint ezzel az a cél, hogy minimalizálják az izraeli csapatokra leselkedő veszélyt „a háború következő szakaszában” – ami minden bizonnyal a szárazföldi bevonulást jelenti. A Hamász azt közölte vasárnap reggel, hogy a szombat éjszakai támadások harminc épületet romboltak le és 55 halálos áldozatot követeltek Gázában.

photo_camera Gázavárosi romok a szombat éjszakai légicsapások után

photo_camera Egy fiatalember egy zsák élelmiszert szállít, miközben a mögötte lévő épületekből füst száll fel egy izraeli csapás során a Gázai övezet déli részén fekvő Rafahban Fotó: MOHAMMED ABED/AFP

photo_camera Palesztinok gyászolnak hozzátartozóik holtteste felett, miután szombat éjszaka izraeli csapások érték a Gázai övezet déli részén fekvő Rafahot

A Guardian úgy tudja Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök – akinél egy izraelit sem hibáztatnak többen a háborúért – szombaton késő este összehívta kabinetjét, állítólag azért, hogy megvitassa a Gázai övezet elleni várható szárazföldi inváziót, miközben az Egyesült Államok közölte, hogy több légvédelmi rendszert küld a Közel-Keletre, és felkészül további csapatok bevetésére, miután Irakban megtámadták erőit, és a harcosok figyelmeztették, hogy ne avatkozzanak be, hogy támogassák Izraelt a Hamász ellen.

Az ENSZ szerint aggasztó a helyzet a Gázai övezetben

Szombaton békecsúcsot rendeztek Kairóban. Ezen António Guterres ENSZ-főtitkár azonnali humanitárius tűzszünetet követelt, valamint a túszok szabadon bocsátását. Arról is beszélt, hogy mindent meg kell tenni a vérontás megállítása és a két független állam létrehozása érdekében. A nemzetközi szervezet szerint a Gázai övezetben a humanitárius helyzet katasztrofális szinteket ért el, a kórházakat elárasztják a sebesültek és a gyermekek „aggasztó ütemben halnak meg” Gázában. A békecsúcson nem vett részt sem Izrael, sem a Hamász, sem Irán képviselője.

Iszmáíl Haníje, a Hamász vezetője viszont egyeztetett a békéről szombaton Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel. Erdoğan hivatala a telefonos tárgyalásról azt közölte: Törökország mindent megtesz a mihamarabbi tűzszünet érdekében, további humanitárius segélyszállítmányokat sürget a Gázai övezetbe, valamint vizsgálja annak lehetőségét, hogy a gázai sebesültek egy részét törökországi kórházakban kezeljék.

A Reuters megszerzett egy hivatalos dokumentumot, amely szerint a zsidó állam északon újabb 14 település evakuálását tervezi – írja a Guardian. Ez a döntés azután született, hogy Izrael és az Irán által támogatott Hezbollah fegyveresei között Izrael északi határán ismét tűzharc alakult ki, ami az Izrael és a Hamász közötti háború közben a konfliktus eszkalálódásához vezethet.

Az ENSZ szerint a ciszjordániai Nur Shams menekülttáborban 13-an haltak meg az izraeli biztonsági erők hadműveleteiben. Szintén Ciszjordániában egy mecsetre is csapást mért az izraeli hadsereg, amely azt közölte, hogy a Hamász és az Iszlám Dzsihád egységeit támadták ott.

Szombaton több nyugati nagyvárosban palesztinpárti tüntetéseket tartottak. Ilyen megmozdulások voltak Barcelonában, Londonban és Washingtonban is.