Jövő héten is szobahőmérséklet lehet odakint

A jövő héten folytatódik az enyhe, de változékony őszi időjárás. Szerdán és pénteken több helyen is előfordulhat eső, a szél pedig többnyire élénk, olykor viharos lehet – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.

Hétfő

Október 23-án a ködfoltok és rétegfelhőzet feloszlását követően döntően fátyolfelhős idő valószínű szűrt napsütéssel, csapadék nélkül. A délies szél többnyire mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 18 és 24 fok között valószínű.

Kedd

Hajnalra köd, illetve rétegfelhőzet is képződhet, utóbbi elsősorban az ország keleti, északkeleti harmadában tartósan meg is maradhat. Máshol a nap első felében fátyolfelhők szűrik a napsütést, majd délutántól egyre inkább megvastagszik a felhőzet nyugat felől. Délutántól kisebb eső előfordulhat, majd estétől jelentősen megnő a csapadékhajlam. A déli, délnyugati szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, néhol viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 16 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélvédett északkeleti részeken ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 18 és 23 fok között várható, a tartósan rétegfelhős tájakon viszont hűvösebb idő valószínű.

Szerda

A nap első felében felhős idő valószínű, majd a délutáni órákban szakadozik, csökken a felhőzet. Több helyen – akár több hullámban – fordulhat elő eső, zápor, kis eséllyel zivatar is. Nagy területen megélénkül, időnként meg is erősödik a nyugatira, északnyugatira forduló szél. A minimum-hőmérséklet 8 és 16, a maximum-hőmérséklet 13 és 22 fok között várható, délkeleten a magasabb értékekkel.

Csütörtök

Nagyrészt közepesen vagy erősen felhős idő várható, helyenként előfordulhat eső, zápor. Hajnalban ködfoltok képződhetnek. A nyugati, délnyugati szelet időnként élénk lökések kísérhetik. A hajnali 3-12 fokról általában 13 és 22 fok közé emelkedik a hőmérséklet, a déli megyékben lesz a melegebb.

Péntek

Kezdetben felhős idő valószínű, majd a nap második felére szakadozhat, csökkenhet a felhőzet. Többfelé kell esőre, záporra számítani, a szél nyugatira, északnyugatira fordul, többfelé megerősödik, néhol akár viharossá fokozódik. Hajnalban 8-15, a délutáni órákban 13-21 fok valószínű.

Szombat

Gyengén vagy közepesen felhős lesz az ég, helyenként előfordulhat csapadék és néhol megélénkül a déli, délnyugati szél. A minimum-hőmérséklet 5 és 11, a csúcsérték 15 és 22 fok között alakul.

Vasárnap

Változóan felhős idő a legvalószínűbb, helyenként eső, zápor előfordulhat és a délnyugati légmozgás időnként megélénkülhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 12, míg a legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 22 fok között várható. (OMSZ vita MTI)