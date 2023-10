Megérkezett a második segélyszállítmány Gázába, lesz több is

Megérkeztek a második segélyszállító kamionok Gázába, a Fehér Ház azt ígérte, hogy „folyamatos lesz a segélyek érkezése” miután arról megegyezett Joe Biden és Benjamin Netanjahu telefonon, írja a Guardian.

A második konvojban 14 segélyekkel teli kamion kelt át a rafahi átkelőn. Az ENSZ ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a háború kitörése óta érkező szállítmányok csupán a 4 százalékát teszik ki a háború előtti segélyeknek, és ennél több élelemre, vízre, gyógyszerre és üzemanyagra van szükség. Izrael viszont üzemanyagot továbbra sem enged be Gázába.

Miközben a segélyszállítmányok megérkeznek, Izrael folyamatosan bombázza Gáza északi és középső részét. A palesztin média arról számolt be, hogy három kórház közelében is csapódtak be bombák. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tájékoztatása szerint hét észak-gázai kórházat voltak kénytelenek bezárni a bombázás okozta károk, az áram- és ellátáshiány, illetve az izraeli evakuálási parancsok miatt. A gázai egészségügyi hatóság szerint legalább 4600 ember halt meg a háború kitörése óta, köztük rengeteg nő és gyerek.

Egy vasárnapi nyilatkozatban, amelyet az Egyesült Államok, Kanada, Franciaország, Németország, Olaszország és Nagy-Britannia vezetői közösen adtak ki, sürgették Izraelt, hogy tartsa be a nemzetközi humanitárius jogot és védje meg a civileket, egyúttal hangsúlyozták Izrael melletti támogatásukat és önvédelemhez való jogát.

Az izraeli hadsereg (IDF) hétfő hajnalban a libanoni Hezbollah terrorcsoport két egységére is csapást mért. A harcok erősödése miatt a libanoni és a szír határhoz közeli újabb 14 községet evakuáltak Izraelben.