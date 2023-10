A fővárosi fiatalok fele nem hiszi, hogy valaha is tudna lakást venni

A szerdán bejelentett CSOK Plusz kedvezményes kamatozása és az első lakás vásárlásánál életbe lépő 10 százalékos önerő könnyítheti a fiatalok lakáshoz jutását. Kérdéses azonban, hogy a megszólított réteg mennyire lesz vevő erre a konstrukcióra, figyelembe véve a gyerekvállalási kötelezettséget, illetve az alacsony önerő melletti jelentős eladósodást – értékelte Lipták Zsuzsa, Otpotthon.hu ügyvezetője a kormány új, január 1-jén életbe léptetni tervezett lakásvásárlás-támogatási rendszerét.

A szakértő szerint korai még messzemenő következtetéseket levonni, hiszen a CSOK Plusz igénybe vételére vonatkozó részletszabályozás nem ismert. Néhány szűkítő tényezőre azonban felhívta a figyelmet: mivel az új támogatási forma csak vállalt gyerekekre vonatkozik, a korábbi konstrukcióhoz képest emiatt feltételezhetően kisebb lesz az igénylők köre. Ugyanígy korlátozó tényező lehet, hogy a CSOK Pluszt csak házastársak igényelhetik, emellett „szintén az igénylők körét befolyásoló tényező, hogy a CSOK Plusz nem vissza nem térítendő támogatás, hanem kamatkedvezmény-forma, tehát banki hitelbírálathoz, azaz jövedelemhez kötött”. Mindezek miatt szerinte nem várható, hogy az új CSOK jelentősen megbolygassa az ingatlanpiacot, az meg pláne nem, hogy komoly árfelhajtó hatása legyen.

Holott a fiataloknak nagy szükségük lenne egy minél szélesebb kört elérő támogatási rendszerre (miközben a mostani változások valójában szűkítik a jogosultak számát). Az Otpotthon.hu nemrég az anyabankjával közös országos felmérést készített a lakásvásárlásokról és az azzal kapcsolatos szándékokról. Ebből kiderült, hogy a felmérésben részt vett fővárosi fiatalok 49 százaléka nem hisz abban, hogy valaha is képes lesz saját ingatlanhoz jutni. A megyeszékhelyen lakó fiatalok fele mondta ugyanezt, a kisebb városokban a válaszadók 47 százaléka, falvakban 44 százalék tart ettől.

Abban, hogy 35 éves koruk előtt – tehát a családalapítás időszakában – saját lakáshoz jussanak, csak a fővárosiak 14 százaléka reménykedik. Az egyéb településtípusukon ennél bizakodóbbak a fiatalok: a falusiak 24, a megyeszékhelyeken élők 22, a kisebb városokban lakók 20 százaléka számít arra, hogy 35 éves koráig saját lakása lesz.

Az országos adatok sem kedvezőbbek: ha nemcsak a fővárost, hanem Pest megyével kiegészülve a közép-magyarországi régiót nézzük, már 54 százalék azok aránya, akik nem hiszik, hogy valaha is saját lakásuk lehet (és 15 százalék azoké, akik szerint ez 35 éves koruk előtt összejön). A dél-alföldi régióban élő fiatalok fele nem reménykedik saját lakásban, de a két legjobb értéket mutató közép- és nyugat-dunántúli régióban is 30 százalék fölött van az arányuk.

Abban csak a dél-dunántúliak kézzelfogható része (9 százaléka) reménykedik, hogy 25 éves kora előtt saját lakása lesz. A 35 éves korig lakáshoz jutást a nyugat-dunántúli és észak-alföldi válaszadók 30-30, a közép-dunántúliak 31 százaléka reálisnak látja. A fővárosból és Pest megyéből álló régióban a 25-34 és 35-44 éves kor közötti saját lakáshoz jutásra látják a megkérdezettek a legnagyobb esélyt – de ezt a két korcsoportot is csak minden negyedik válaszadó említette. Érdekes, hogy a nyugat-dunántúliak 15 százaléka azt mondta, nem is szeretne saját ingatlant – meglehet, ezt az ország más tájainál rugalmasabb munkaerőpiac indokolja (beleértve az ausztriai munkavállalás lehetőségét is).

A felmérésből kiderül: a felnőtt lakosság több mint fele vásárolt már életében lakáscélú ingatlant, ezen belül 48 százalék volt azok aránya, akiknek ez 35 éves korukig sikerült. A fővárosban ebből a szempontból is rosszabb a helyzet, itt csak 43 százalék mondta, hogy 35 éves kora előtt saját lakást tudott venni.

A szülői ház elhagyásához a válaszadók 31 százaléka tartotta elengedhetetlen feltételnek az állandó munkahelyet és azt, hogy legyen megtakarítása is. A költözésnek inkább anyagi vonzata van, mint élethelyzethez kötődő: csak a megkérdezettek 10 százalék gondolta úgy, hogy a szülőktől való elköltözés az élettárssal való összeköltözéssel járna együtt, és ennél is kevesebben említették a házasságot vagy az első gyermekük születését.