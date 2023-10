Bezárt a Kodolányi egyetem fővárosi épülete, valahová elköltöznek

Pénteken kora délután az október 24-én megkezdődött felsőoktatási őszi szünet által indokoltnál is kihaltabb volt a Kodolányi János Egyetem fővárosi, XIII. kerületben található campusa. Az épület parkolója üres, az esőáztatta zászlók mögött-mellett főbejáratul szolgáló üvegajtón kézzel írt A/4-es lap: „Az épület technikai okok miatt zárva”, mögötte sötét és üres előtér.

photo_camera Technikai okok miatt zárva Fotó: Haász János

A 444-hez pénteken jutott el egy forrástól az információ, hogy a Kodolányi János Egyetem éppen kiüríti a budapesti központját. Forrásunk szerint az egyetem pénzügyi gondokkal küzd, ezért kezdte meg váratlanul az ingatlan kiürítését. A lapunkhoz eljutott információk szerint az egyetem épületét épp kiürítik, „pakolóemberek dolgoznak elvileg ott most nagy erőkkel”.

Azért vannak itt, hogy dolgokat vigyenek el



Egyikünk kiment, körbejárta az épületet, és a Béke úti felőli épületrészen meg is találta őket.

Nagy erővel költözésnek mondani túlzás, de a jelzők nélküli költözés teljesen ráillik. Az udvarra nyíló földszinti folyosóajtó mindkét szárnya nyitva, a kerítésen belül egy falevelekkel megszórt teqball-asztal szomorkodik, odébb két cégjelzés nélküli fehér furgon áll az ajtó közelében. Az ajtóban papírdobozok, az egyik ajtószárny egy virágcserépnek tűnő tárggyal van kitámasztva. Ez is stimmelni látszik: amikor költözöm, én is ilyen kaotikusan szoktam.

photo_camera Pakolás a Kodolányi udvarán Fotó: Haász János

Némi várakozás után egy kockás inges férfi bukkan fel, dobozokat pakol a furgonba. Az egyetem vezetője vagy nyilatkozattételre jogosult illetékese iránt érdeklődünk, annyit tudunk meg, hogy ők nem tudnak semmit mondani, csak azért vannak itt, hogy „dolgokat vigyenek el”. Hogy milyen dolgokat, és főleg hogy hová, azt sem tudom meg, visszamegy az épületbe. Egy újabb körben annyit tudok meg tőle, hogy a portán találunk valakiket.

Egy kicsit kényes a téma



Vissza a főbejárathoz, útközben csatlakozott egy srác is, aki a tanulmányi osztályt keresné. Az elvileg zárt ajtó valójában nyitva, a huzat ki-be húzza. A portán egy ember, mondjuk, hogy az egyetemet keressük. „Az automaták miatt?”. Ahogy kalandregényekben előszeretettel fogalmaznak: zavart csönd. Az előtérben félhomályában néhány nasiautomata. Tisztázzuk, hogy nem azért. A tanulmányi osztályt kereső srácot elküldik, hogy senki nincs az épületben.

Amikor kiderül, hogy újságíró vagyok, és ha senki nincs, akkor legalább nyilatkozni jogosult személlyel telefonon tudok-e beszélni – a honlapon lévő telefonszámok vagy nem kapcsolhatók, vagy nem veszik fel őket –, végül a portás maga telefonál egyet. „Egy kicsit kényes a téma. Egy újságíró úriember van itt, és érdeklődik” – ennyit mond, hosszan hallgat, majd leteszi.

„A hivatalos tájékoztatásunk: ettől a héttől őszi szünet van november 2-ig. Az egyetem az őszi szünet alatt elköltözik az épületből”

– mondja, nyilván azt, amit néhány másodperccel korábban neki mondtak. Hová költözik az egyetem? A hallgatók tudnak a költözésről? Mikor tájékoztatták vagy tájékoztatják őket? – sorolom, de csak annyi a válasz, hogy ha bármilyen kérdésem van, a menedzsmentet keressem. Hogy kik ők és hol érem el őket? „A honlapon fenn van.”

Ha nem is a honlapon lévő elérhetőségek segítségével, de hamarosan sikerült elérnünk telefonon az egyetem oktatási rektorhelyettesét. Dr. Kovács László azt mondta, az intézmény hamarosan sajtóközleményben számol be a változásokról. Arról, hogy mik ezek a változások, nem tudtunk meg többet. Annyit kér, hogy küldjük el a kérdéseinket írásban, majd ugyanezt kéri az egyetem marketingese is.

A háttérben bújó Gattyán-szál



A Kodolányi János Egyetem fenntartását 2020 márciusában vette át az egykori Kodolányi-hallgató Gattyán György milliárdos, három éves időtartamra. A Docler cégcsoport alapító-tulajdonosa 2023. június 1-jén adta el az egyetemet, az új tulajdonos a Pro Universitate Albensis Oktatási, Beruházási és Koordinációs Zrt. lett. A cég vezérigazgatója, Mahler Balázs akkor azt mondta, az egyetem jó kezekből még jobb kezekbe került, mert hosszútávú stratégiai tervvel, stabil finanszírozással tovább akarják fejleszteni az intézményt.

photo_camera Fotó: Haász János

Az egyetem október 26-án tartott összmunkatársi értekezletet Székesfehérváron. Az eseményen Domokos Tamás, a Kodolányi János Egyetem Fenntartói Tanácsának elnöke azt mondta, az egyetem az új igényeknek megfelelően megváltoztatta az alapító okiratát és módosított az oktatási helyszínein.

Dr. Vizi László Tamás, az egyetem megbízott rektora pedig azt mondta, az intézmény többek között a Magyar Honvédséggel és a Magyar Olimpiai Bizottsággal is kiemelt partnerségi szerződést kötött, a következő hetekben pedig a Magyar Röplabda Szövetséggel is hasonló megállapodást írhat alá. Emellett megújítják az egyetem arculatát is, többek között új logójuk is lesz.