Szoboszlai Dominik menedzsere: A magyar válogatott sikerei elfedik a rendszerszintű problémákat

Esterházy Mátyás focistaként kezdte, de idővel belátta, hogy nagy sikereket a pályán nem fog elérni, ezért menedzsernek állt.

Szoboszlai Dominik 13 éves volt, amikor a fiú családjának panellakásában először kezdték el tervezni a közös jövőt.

Tíz évvel később Szoboszlait 70 millió euróért igazolta le a Liverpool, Esterházy Mátyás ma már külföldön is elismert futballmenedzser.

A nemzetközileg is jegyzett magyarokat bemutató Kiment, bejött podcast újabb adása.

02:53 Szoboszlaiéknál a panellakásban – hány évesen mutatkozik meg a tehetség?

04:27 A karakter a közepesből is jó játékost csinál, a karakter hiánya a zseniből is középszerűt.

08:02 Játékosból menedzser, vagyis amikor Esterházy ráeszmélt, nem lesz a Barca kapusa.

10:44 Öltöny vs pulcsi – mit csinál egy menedzser?

13:48 Miért mond valaki nemet egy szuper nemzetközi ajánlatra?

15:15 Hogyan és kiket figyelnek meg a nagy klubok?

18:00 Kocsi, lakás, fizetés. Egy nagy szerződés részletei.

19:30 Mennyi pénz üti a menedzser markát?

21:43 Miért nincs szerződés Esterházy és Szoboszlai között?

24:50 Miért veszik most a magyar játékosokat külföldön, és miért nem vették tíz éve?

26:59 Aranylabda és vb-sikerek a szomszédainknál. Nálunk miért nem?

31:51 A magyar foci jövője Esterházy szerint.

33:25 Torzító állami szerepvállalás.

34:49 Túlfizetett-e a magyar focista?

37:08 Insta, sportkocsi, luxusóra. Magamutogató focisták.

43:43 Szoboszlai, a sztár. Mire kell vigyáznia Liverpoolban?

47:37 Vannak-e újabb magyar tehetségek?

49:50 Hol látja magát öt év múlva Esterházy?

