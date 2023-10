Esés közben elvágta a korcsolyapenge a nyakát, meghalt az amerikai jégkorongozó

Halálos balesetet szenvedett mérkőzés közben Adam Johnson, az angol Nottingham Panthers amerikai jégkorongozója, írja az MTI.

A 29 éves hokis a Sheffield Steelers elleni meccsen egy ütközés után a jégen marad, mint utólag kiderült, az esés közben egy korcsolyapenge elvágta a nyakát. A pályán elsősegélyben részesítették, majd kórházba szállították, de az életét már nem tudták megmenteni.

A mérkőzést nem fejezték be, a brit liga közölte, hogy elhalasztja a hétvégére kiírt többi meccset is. Johnson 13 mérkőzésen az NHL-es Pittsburgh Penguinsben is játszott.