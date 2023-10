Töröltetnék Donald Trump nevét a szavazólapokról a jövő évi választásokon

Donald Trumpot ki kell zárni a jövő évi coloradói választásokon a szavazólapokról, mert 2021. január 6-án Washingtonban „erőszakra uszította a csőcseléket" – érvel egy érdekvédelmi csoport egy tárgyaláson. amely hétfőn kezdődött az államban.

A Citizens for Responsibility and Ethics (Polgárok a felelősségvállalásért és etikáért) által indított per egy próbaper arra vonatkozóan, hogy az amerikai alkotmány egy ritkán alkalmazott, polgárháború idejéből származó rendelkezése, amely kizárja, hogy „lázadásban" részt vevő személyek szövetségi tisztséget töltsenek be, megakadályozhatja-e, hogy a republikánus Trump ismét elnök lehessen.

„Trump erőszakos csőcseléket uszított a fővárosunk megtámadására, hogy megakadályozza a hatalom békés átadását" - mondta Eric Olson, az érdekvédelmi szervezetet képviselő ügyvéd a coloradói kerületi bíróság előtt zajló egyhetes per nyitóbeszédében.

Trump ügyvédje, Scott Gesler tagadta, hogy Trump erőszakra buzdította volna támogatóit, és azt mondta, veszélyes precedenst teremtene, ha „olyan jogi elméletek alapján diszkvalifikálnák őt, amelyeket soha egyetlen állami vagy szövetségi bíróság sem fogadott el". „Nem szabadna büntetni az embereket a beszédük miatt" - mondta Gesler a bíróságnak a nyitóbeszédében.

Coloradót demokrata államnak tartják, így függetlenül attól, hogy Trump szerepel-e a szavazólapon, Biden elnök várhatóan megnyeri az államot.

(Reuters)