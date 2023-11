A neki kijáró tisztelettel fogadták a Türk Tanács csúcstalálkozójára érkező Orbán Viktort

Orbán Viktor miniszterelnök szerdán Kazahsztán fővárosába, Asztanába utazott, ahol hivatalos kétoldalú találkozóit követően részt vesz a Türk Államok Szervezetének 10. csúcstalálkozóján. Magyarország vezetője már a landolás után megállapította, hogy

„0 fok, hóesés. Itt már tél van”.



Alibek Kuantirov kazah nemzetgazdasági miniszter az asztanai reptéren fogadja Orbán Viktort

A magyar delegáció, aminek tagja Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Varga Mihály pénzügyminiszter is, tárgyalásokat folytat Kaszim-Zsomart Tokajev államfővel, Alikhan Szmailov miniszterelnökkel és Jerlan Kosanov parlamenti elnökkel.

Magyarország és Kazahsztán szorosan együttműködik az energetika területén. 2023 januárjában a békés célú nukleáris energia használatának oktatásáról szóló egyetértési nyilatkozatot írtak alá, de a miniszterelnöki sajtófőnök szerint vállalati szinten is kiemelkedő az energetikai együttműködésünk, számos érdekelt magyar cég van jelen a kazah piacon. Emellett az oktatás is az államközi kapcsolatok egyik kiemelt területe, az asztanai tárgyalások során aláírják a 2024-2026 közötti időszakra vonatkozó Stipendium Hungaricum megállapodást, valamint folyamatban van több magyar egyetem kazahsztáni megjelenésének előkészítése is.

A szintén Kazahsztánban tartózkodó Szijjártó Péter nemrég arról számolt be, hogy Asztanában átadtak egy Petőfi Sándorról elnevezett utcát.

A Türk Államok Szervezetének türk idő vagy türk éra mottóval megrendezett pénteki csúcstalálkozója a szervezet honlapja szerint kulcsfontosságú platformként szolgál majd a széleskörű napirendről szóló magas szintű megbeszélésekhez. A vezetők sarkalatos kérdésekben döntenek, megállapodásokat véglegesítenek olyan területeken, mint a gazdaság, a kereskedelem, a közlekedés és a vámügy. A türk államok - Azerbajdzsán, Kazahsztán, Kirgizisztán, Magyarország, Törökország, Türkmenisztán és Üzbegisztán - vezetői a régión belüli és azon túli politikai és gazdasági fejleményekről is tárgyalnak majd. (MTI)