Már tíz ember meghalt Európában a Ciaran vihar miatt, aminek hidegfrontja elérte Magyarországot is

A Ciaran vihar Északnyugat-Franciaországnál és Délnyugat-Angliánál ért Európába, csütörtökön pedig Hollandia, Belgium, Németország, Franciaország és Olaszország területén haladt tovább. A vihar miatt többen megsérültek, tíz ember pedig meghalt. Több száz repülőjáratot kellett törölni, de érintett a hajóforgalom, és sok vonatot is leállítottak.

A vihar a német DWD meteorológiai szolgálat jelentése szerint az Északi-tenger felé halad tovább, illetve az olasz katasztrófavédelem szerint Olaszország déli vidékei felé is. Németország északi-tengeri partvidékén viharkészültséget rendeltek el. Az MTI szemléje szerint az érintett vidékeken a szél ereje a hétvégére várhatóan mérséklődik, de továbbra is viharos és esős időjárásra kell számítani.

Az Időkép azt írja, péntekre Magyarországot is elérte a Ciaran hidegfrontja, emiatt ömlik az eső és fúj a viharos délkeleti szél. Szegeden már 72 km/órás széllökést is mértek, de a magasabban fekvő területeken, valamint délkeleten akár 80-90 km/órás lökések is előfordulhatnak. És egész nap szakadó esőre kell számítani.