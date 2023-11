„Rövid időn belül nekem nagyon súlyos döntést valóban kell mondanom, amitől a hat lány a szomorúságát fogja felém árasztani”

„Talán sokat gondolkozok rajta, de talán nem is tudom felfogni, hogy egy villanás alatt meglátok valakit, és olyan fog történni, amire fel sem vagyok készülve, hogy teljesen megváltozik az életem ettől a pillanattól, hiszen évek óta készülök arra, hogy a szívembe fogadjak valakit. Oké, ez egy dolog. Beszélek róla. Na de könyörgöm, most meg fog érinteni. Egyik pillanatban így fűtöm fel magam, másik pillanatban lenyugtatom magamat, ezek sokasága van rajtam. Tíz nő. Jaj!” - fogalmaz Józsi gazda a Házasodna a gazda című műsorban.

Most fut az RTL-en a műsor 6. évada, ami Nádai Anikó vezetésével évről évre tud újat, vagy inkább kellemetlenebbet mutatni. Pedig egyébként egy meglepően visszafogott reality társkeresőről van szó, ahol a kamerák nem azt lesik, hogy az elvileg házasságot, de minimum komoly kapcsolatot kereső gazdák mikor bújnak ágyba az egyik jelentkezővel.

Mégis nagyon kellemetlen nézni néhány jelenetet, miközben egyébként remekül lehet azon szórakozni, hogy magyar emberek mennyire nem tudnak magyarul.

Józsi, a szavak mestere

Az idei műsorba 4 gazda került be, három férfi és egy nő. A műsor egy hete megy, de az első adásokban három gazdával ismerkedhettünk meg csak: Annával, Józsival és Gergővel.

A háromgyerekes, elvált, ötven év körüli Józsi annyira kiemelkedik közülük, hogy nem lehet nem vele kezdeni a sort. Józsi nem sokat várt azzal, hogy megmutassa a magában szunnyadó vívódó lelket: már az első részben zokogni kezd, amikor rájön, hogy a tíz meghívott nő közül, ki kell választania négyet, akik maradnak. Kihez lehet ilyenkor fordulni? Ő kétségbeesésében Istent segítségét kéri.

„Fontos ez a döntés, de még fontosabb, hogy ez a döntés jó döntés legyen. Vajon sikerül? Remélem, hogy sikerül. Uram, atyám, uram, kérlek segíts! Te mindig figyelsz rám uram. Te vagy az én erősségem, a váram, uram. Veled nagyon könnyű minden, de ez most éles helyzet atyám. És a szívem, a szívem szaggatja, uram. De jó lesz, jó lesz, mert erre vágytam, köszönöm uram, hogy hozzásegítettél. És köszönöm azt az erőt, atyám, köszönöm, hogy ott az asztalnál velem leszel.”

Józsi egyfelől egy kedves, jószívű embernek tűnik, aki folyamatosan előadja a mártírt, amiért nők közül kell kiválasztania "az igazit", valójában többször is látszik rajta, hogy perverz módon élvezi, hogy tíz nő lesi a kegyeit. Például nyár közepén felfűt egy dézsát, amiről úgy nyilatkozik:

„Örömmel vártam már a dézsafürdőzést, hiszen a visszafogottabb ruhahalmazok fedtek bennünket, kíváncsi az ember azért, hogy a nőiesség, ugye, melyik hölgy, milyen hatással van a férfira. Úgy gondolom, hogy találok közöttük olyat, aki megfelelő az elvárásaimnak.”

Miközben Józsi igyekszik egy egyedül is boldoguló, önálló felnőtt férfinak mutatni magát, sokszor úgy csodálkozik rá dolgokra, mint egy időutazó. Például arra, hogy egy NŐT nem csak érdeklik a technikai dolgok, de az a szakmája is, hogy vassal és fémekkel dolgozik.

Az, ahogy Józsi beszél egy vég nélküli szórakoztató eleme a műsornak. Józsi minden pillanatban úgy akar fogalmazni, mint egy romantikus regény főszereplője, a mondatai viszont úgy hangzanak, mintha Google fordítóval fordították volna őket magyarra.

„Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy olyannak ítéltetek, olyan embernek, aki alkalmas lehet, esetleg életetek ez utáni részében való részvételre.”

„Valéria egy csodálatos lány, egy olyan világban van, amivel ki tud tűnni a többiek közül. Azon gondolkoztam, hogy valami véleményt kell, hogy alkossak róla, hiszen fontos, amikor a döntésemet meghozom, akkor lássam azt, hogy ránézek Valériára, és akkor ő hol szerepel ezen a látásban.”



„Mikor megláttam Anikót, nagyon rossz érzés fogott el, minthogyha egy ilyen tűz ütött volna meg. Tudtam, hogy most már nem csak hitegetem magam, hanem rövid időn belül nekem nagyon súlyos döntést valóban kell mondanom, amitől a hat lány a szomorúságát fogja felém árasztani.”

Józsi azonban nem csak a stilisztikára figyel, de a központozásra és a hangsúlyozásra is nagy gondot fordít, ezért néha úgy beszél, mintha egy verset szavalna:

Megjelentek a lányok, itt vannak, látom őket, erre vágytam,

De most ezek között már itt van Ő.

Itt van az az egy, aki a végén marad.

De ő most maradjon itt.

Legyen itt a négy között.

Meghitten egy tehén seggében

És itt van Gergő gazda, aki „a falu bikájaként” hivatkozik magára (a lányokat egy rodeó bikával várja), de nemhogy bikának nem tűnik, de konkrétan úgy viselkedik, mint aki lányokkal eddig még nem találkozott élőben.

Mindenkit azonnal letapiz, lesmárol, lényegében válogatás nélkül nagyjából 5 perc különbséggel. Gergő ráadásul nem csak tapizással próbálja elcsábítani a lányokat, hanem folyamatosan faszos utalásokat tesz és le is itatja őket. Olyan egyszerű üzemmódban működik, hogy ha valaki elmagyarázná neki, mi a baj a viselkedésével, azt fel sem fogná.

A négy kiválasztott lány viszont annyira el van foglalva az egymással való versengéssel, a "falu bikájának" meghódításával, hogy nem számít, Gergő mennyire dögunalmas, a személyiségét hiába is keresnék, mert semmi más nem érdekli, csak az, hogy melyik lány miért van oda érte.

Ez pedig azt eredményezi, hogy olyan mondatok jönnek ki a lányok szájából, miközben együtt turkálnak Gergővel a tehén seggében, hogy „meghitt” volt, ahogy a kezük összeért a tehén végbelében. A műsor legértelmesebb gazdája Anna, aki egy értelmiségi életet adott fel, hogy gazdálkodhasson. Anna nem csak azzal emelkedik ki az eddigi gazdák közül, hogy nagyon szép és még stílusa is van, de nagyon intelligens is, különösen érzelmi szinten. Épp ezért annyira fájó nézni, ahogy suttyóbbnál suttyóbb csávók érkeznek hozzá, akik semmi mással nincsenek elfoglalva, csak azzal, hogy Anna még gyönyörűbb, mint a kisfilmen, egyikük még a LÁBFEJÉT is megdicséri.

A negyedik gazdából, Kevinből a hét végén még csak ízelítőt kaptunk, de a műsorból azért könnyen lehet arra következtetni, hogy ha nem a gazda fog kínosan viselkedni, akkor valamelyik jelentkező biztosan.