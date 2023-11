Engedélyezték a gyógyszert, amivel megelőzhető a mellrák

Több tízezer Angliában élő nő kaphat abból a gyógyszerből, amivel megelőzhető a mellrák – írja a BBC. A gyógyszer a legújabb kísérletek szerint közel 50 százalékkal csökkentheti az emlőrák kialakulását a menopauza után azoknál a nőknél, akiknél fokozott a mellrák kialakulásának kockázata.

A tablettát eddig is használták, de csak a betegség kezelésére, most azonban engedélyezték a megelőzésre is. Becslések szerint csak Angliában 289 000 olyan nő lehet jogosult a gyógyszerre, akinél jelen lehet a mellrák kockázata.

photo_camera Fotó: PEAKSTOCK / SCIENCE PHOTO LIBRAR/Science Photo Library via AFP

A BBC azt írja, az anasztrozol hatóanyagú tabletta nem szabadalmaztatott, vagyis több cég is gyárthatja, és viszonylag olcsón forgalmazható. 2017-ben ajánlották először megelőzési lehetőségként, az engedélyt azonban csak most kapta meg Angliában. A cikk szerint az anasztrozol az aromatáz nevű enzim blokkolásával csökkenti az ösztrogén mennyiségét, csökkentve ezzel a mellrák kialakulásának esélyét. A megelőző kezelés öt éven át tart, és minden nap egy tablettát kell bevenni, hatása pedig az öt évig tartó kezelés után is évekig tart.

Angliában a mellrák a leggyakoribb rákos megbetegedés, évente több mint 47 ezer embert diagnosztizálnak ezzel. (BBC)