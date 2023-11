Több mint 34 kilós a Balaton új rekordpontya

34,354 kilós és 91 centi hosszú az új balatoni pontyrekord, amit a legendás balatonszepezdi Mohosz-horgásztanyán fogott ki a hét végén Vető Gellért – posztolták ki a Balatoni Hal fb-oldalra. A horgász úgynevezett bojlis felszerelést használt: csaliként egy 3 centis átmérőjű, fűszeres-chilis ízesítésű bojlit, vagyis kifőzés után kőkeményre szárított tésztagolyót vetett be. A korábban Bütykös névre keresztelt hal 345 grammal nagyobb az idén áprilisban Akarattyán fogott rekordernél.



Bár a Balatonon a bojlisok rendszerint behordós módszerrel horgásznak, azaz nem dobnak be, hanem csónakkal viszik be az etetőanyagot és a horgot a kiszemelt helyre, az új rekorder a partról vetette be a felszerelését, és negyed órás fárasztás végén szákolta meg, majd engedte szabadon Bütyköst.



Ugyanezt a halat 2022 augusztusában már kifogták egyszer – a nagy, öreg pontyok könnyen beazonosíthatók –, akkor még másfél kilóval könnyebb volt