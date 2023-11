Magyarország nem érintett a horvátoknál már pánikot okozó, nyelőcsőmaró kólabotrányban

Az elmúlt napokban a horvát közösségi médiát és sajtót ellepték a beszámolók, amelyek arról tudósítottak: a Coca-Cola egyes termékei miatt többen kórházba kerültek, ugyanis azok szétmarták a nyelőcsövüket.

Az üggyel kapcsolatban a horvát rendőrség nyomozást indított, több megerősített esetről is érkezett információ, sőt, egy idő után megszólalt a Coca-Cola is - így vált egyértelművé, hogy a mérgezéses tünetek a szénsavas italokhoz köthetőek, ám az a belső vizsgálat ellenére nem derült ki, hogy hol mehetett félre a gyártási folyamat. Az ügy odáig fajult, hogy Vili Beroš horvát egészségügyi miniszter azt tanácsolta: miután két, különböző országban palackozott ital keveredett gyanúba, a legjobb, ha mindenki óvatos, és lehetőleg csak vizet iszik.

A horvát 24 Sata szerda délután a korábbi négy (Zágrábban három, Fiuméban egy) eset után újabb mérgezésgyanúról is beszámolt, illetve arról is írt, hogy a Coca-Cola több termékét kivonták a forgalomból, és a boltok polcairól is szedik le őket. Egész pontosan egy meghatározott időszakban gyártott sima Coca-Cola és a limitált Römerquelle Emotion Blueberry Pomegranate üdítőkről van szó, ám a lap úgy tudja, több bolti dolgozó szerint sem teljesen egyértelmű, hogy pontosan mit is kéne leszedni a polcokról.

photo_camera A Coca-Cola zágrábi főhadiszállásán pakol sokrekesznyi kólát egy targonca, 2023. november 8-án.

Fotó: DENIS LOVROVIC/AFP

A Telex megkereste a Coca-Cola HBC Magyarországot, hogy megkérdezze: tud-e a vállalat nyelőcsöveket szétmaró termékei miatt a horvátoknál kialakult helyzetről, és kell-e attól tartani, hogy Magyarországon is előfordulhat hasonló eset.

„Horvát vállalatunk megtette a szükséges intézkedéseket a lakosság biztonságának megóvása érdekében. Kollégáink teljeskörűen együttműködnek a helyi hatóságokkal az esettel kapcsolatos hivatalos kivizsgálást illetően. A horvátországi események nem érintik a Magyarországon forgalomba hozott termékeket” – írta a Telexnek a vállalat.

via Telex