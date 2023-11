Váratlan érzéseket válthat ki az év legjobban várt karácsonyi reklámja

A brit John Lewis áruházlánc, ahogy minden november elején, úgy most is ledobta A Karácsonyi Reklámot, ami általában nagyon megható és cuki szokott lenni, hogy mindenki azonnal azt érezze, most azonnal el kell kezdenie eszetlen sok pénzt költeni a karácsonyi ajándékokra. Az idei reklámból azonban kimaradt a megható- és a cukifaktor, inkább egy egészen furcsa, megdöbbenéssel vegyes unalmat válthat ki a videó, amiben végül egy húsevő növény bontja ki egy család ajándékait. Igen, ez egy spoiler volt.

Az Ikea egyébként nemcsak a John Lewist, de mindenkit beelőzve már október elején kirakta a saját, könnyfacsarónak szánt karácsonyi reklámját két kutyával és a fotellel, ami minden második háztartásban megtalálható.