Egy zebegényi képviselő szerint ollóval szúrta meg az ex-polgármester

Kigyulladt egy ház a zebegényi Szegfű utcában szombaton. A szóban forgó ház a frissen menesztett polgármester, Parádi Katalin vendégháza mellett állt. Parádit hajnali kettőkor hívták ki, a tűzoltókra elmondása szerint azonban 40 percet kellett várni.

Arra járt Nyári Péter zebegényi képviselő is, aki Facebookon arról írt, hogy a polgármester részeg volt, sértegette, majd egy kisollóval vállon szúrta. Az esetről videót is készített, de ezen már csak az állítólagos szúrást látható.

Nyári szerint mikor odaért a házhoz, valaki egy félliteres eldobható pohárral „ült az esőben az aszfalton, és a tűz maradványait nézte”. Mikor a polgármester észrevette Nyárit, elmondása szerint elkezdte sértegetni, majd bement a leégett ház elé, ahonnan tűzoltók kicipelték, mire Parádi újból sértegetni kezdte Nyárit. A képviselő elmondása szerint ekkor indította el a felvételt.

Parádi azt írta, azért ivott, mert két nappal azelőtt menesztették, illetve mivel a tűzoltók 40 perc alatt érkeztek csak ki, a tachycardiája miatt kénytelen volt „jelentős mennyiségű Xanaxot elfogyasztani 150 körüli” pulzusára.

Azt az állítást azonban, hogy Nyári Péterre támadott volna, tagadja. „Az, hogy én leszúrtam kb 10 hatósági személy – rendőr, tűzoltó, stb szeme láttára? Addig ők meg mályvacukrot sütöttek a parázson?” Azt a Nyári által megfogalmazott állítást is tagadja, hogy Parádi a mentősökre támadott volna. „Aki ezt benyeli, tegye már fel a kérdést, ha így is lett volna, honnan tudná ez a hazug senkiházi? Meg fogjuk tudni, mert erre is teszek egy feljelentést ismeretlen tettes ellen aztán regélhet.”