Elsírod magad, ha meglátod, mi a DK válasza Orbán idegenellenességére: lerabszolgázzák az ázsiaiakat

Egy parlamenti képviselő emailben hívja sajtóeseményre a tudósítókat szerda délre. A sajtótájékoztatójának címe is van, nem akármilyen:



A haldokló debreceni egészségügyre rászabadítani több tízezer ázsiai rabszolgamunkást, felér egy atomcsapással A meghívó nem a Mi Hazánk egyik képviselőjétől, hanem Varga Zoltántól, a DK debreceni illetőségű politikusától érkezett.

Önmagában nem újdonság, hogy Gyurcsányék a Fidesz szintjén keltenek hangulatot a vendégmunkások ellen, hiszen az MSZP ezzel a húzással már a 2002-es választási kampányban eleve jócskán megelőzte a Fideszt. (Mint utóbb kiderült, Gyurcsány Ferencnek nagy szerepe volt ebben, ugyanúgy, ahogy a 2004-es népszavazás előtti riogatásban is.) Akkor ráadásul nem is random külföldiek, muszlimok vagy arabok, hanem pont olyan magyarok ellen hergelték a választóikat, mint te vagy én, akik velünk ellentétben, mit tesz isten és a nagypolitika, éppen Romániában élnek.

Ez a mostani rabszolgázás viszont talán ahhoz a szörnyűséghez képest is szintugrás. Egyszerűen rém kellemetlen elolvasni az esemény címét, heves szekunderszégyen-rohamokat vált ki már maga a szó is. Akkor is, ha jóindulatúan feltételezem, hogy szerencsétlen Varga fehér európaiként nem azért rabszolgázza a Debrecenbe várható kínaiakat, mert nem fehér a bőrük színe, hanem a kiszolgáltatottságukra próbál utalni. De mivel az egész cím kontextusa eleve élesen vendégmunkás-ellenes, a rabszolgázás őrült kínos hangulatot kelt.

Pedig bőven lehet jogos és releváns politikai felvetés, hogy mi történik az amúgy is szétesőben lévő debreceni egészségüggyel, ha a város népességéhez képest jelentős számú új lakó jelenik meg ott egy időben. Abszolút jogos ebben a témában támadni a kormányt, ha semmit sem mond a debrecenieknek arról, hogy miként tervezi megoldani ezt a kérdést. De ilyen módon, rabszolgázva-ázsiaizva összekötni ezt az idegenekkel nem más, mint szándékos rájátszás a választópolgárok feltételezett idegenkedésére az idegenektől. Hiszen a probléma pontosan ugyanez lenne, ha hirtelen több tízezer őszalai, tolnai és jász-nagykun-szolnoki születésű munkás költözne Debrecenbe.