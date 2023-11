Általános iskolás gyerekeket fenyegettek gázpisztollyal és aláztak meg iskolatársaik a 16. kerületben

Több szülő is a rendőrséghez fordult, mert súlyosan megalázták és bántalmazták általános iskolás gyerekeiket a XVI. kerületben, értesült a 24.hu. A lap információi szerint a gyerekek videóra is vették társaik megalázását, amit aztán egy kihívás keretében megosztottak az egyik közösség oldalon is.

A BRFK a lap megkeresésére közölte, négy szülő tett feljelentést november másodikán a BRFK XVI. Kerületi Rendőrkapitányságon, mert a 13–14 éves gyermekeiket közterületen bántalmazták, letérdeltették, gázpisztollyal fenyegették az iskolatársaik, akik a cselekmények egy részéről mobiltelefonnal felvételt is készítettek.

A rendőrség tájékoztatása szerint egyik bántalmazott gyerek sem szenvedett orvosi ellátást igénylő sérülést, és a kerületi rendőrség haladéktalanul nyomozást rendelt el az ügyben.

„A rendőrök azonosították az egyik elkövetőt, egy 13 éves fiút, aki a sértettek iskolatársa. Az elkövetéshez használt gázpisztolyt, valamint a felvételek készítéséhez feltehetően használt mobiltelefont lefoglalták” – tették hozzá.

Kiderült az is, hogy nem oktatási intézményben, hanem közterületen történtek a bűncselekmények, és az eddigi adatok alapján nem merült fel közösségi médiás kihívásra utaló adat. A rendőrség kényszerítés, zaklatás és garázdaság gyanúja miatt folytat nyomozást.