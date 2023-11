Dávid-csillagot és horogkeresztet festettek a ljubljanai zsidó kulturális központ bejáratára

Vandálok horogkeresztet festettek a ljubljanai zsidó kulturális központ bejárati ajtajára, ami az első ilyen eset Szlovéniában az izraeli-palesztin konfliktus október 7-i kiéleződése óta - írta a Delo című napilap alapján az MTI. A rendőrség vizsgálja az esetet.

Az intézményben egy holokauszt-emlékközpont és egy zsidó múzeum is működik, valamint zsinagóga is egyben, jelenleg pedig egy Anne Frankról szóló kiállítás látható ott. Hétfő óta toleranciafesztivál is zajlik az épületben.

„Legrosszabb rémálmainkban sem gondoltuk volna, hogy valaha is frissen festett horogkeresztet látunk Európa egyik legbékésebb városában" - írta Robert Baruh Waltl, a Szlovéniai Liberális Zsidó Hitközség vezetője és a központ intézményeinek igazgatója közösségi oldalán.

A zsidó központ megrongálását elítélte a külügyminisztérium és a belügyminisztérium, valamint a Nemzetközi Holokauszt Emlékszövetség szlovén küldöttsége és a német nagykövetség is. Csütörtök este több szlovéniába delegált nagykövet is ellátogatott a központhoz.

A rendőrség vizsgálja az esetet, a csütörtökön felfestett horogkeresztet és Dávid-csillagot már eltávolították az épület bejáratáról. Bostjan Poklukar belügyminiszter határozottan elítélte az incidenst és „a szlovéniai zsidó közösséggel szembeni bármilyen gyűlöletkeltést és intoleranciát".

