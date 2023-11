Snoop Dogg azt állítja, leáll a fűvel

Snoop Dogg (polgári nevén Calvin Broadus) alaposan felkavarta a rajongóit, amikor csütörtök esti posztjában váratlanul bejelentette, hogy leteszi a bongot, nem fogyaszt többet marihuánát.

photo_camera Fotó: KEVIN WINTER/Getty Images via AFP

A hiphopsztár karrierje utóbbi szakaszát szinte teljesen arra építette, hogy mennyire nagyon sokat szív, pár éve hír volt az is, hogy külön alkalmazottat keresett a spanglitekerésekhez, így aztán a mostani bejelentés komoly meglepetést keltett. Posztjában arról írt, hogy hosszas megfontolás és a családjával zajló beszélgetés után jutott arra a döntésre, hogy felhagy a szívással. Mint a BBC megjegyzi, Snoop nem részletezte, hogy nem tréfál-e, és a kommentelői között is többen hitetlenkedve fogadták a bejelentést, voltak, akik azt gondolták, hogy ez a kannabiszcége, a Leafs by Snoop vírusmarketingje lehet csak.

Az 52 éves rapper még Dr Dre 1992-es lemezén bukkant fel először, és évtizedek óta a szívás amolyan nemzetközi zenei nagykövete volt, számtalan számban és interjúban beszélt erről, de volt betépős főzőműsora meg rengeteg egyéb szereplése is. 2013-ban egy interjúban azt állította, hogy napi 80 spanglit szív el, majd 2015-ben megalapította saját cégét is.