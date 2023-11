3–1-re nyert a válogatott Montenegró ellen, csoportelsőként jutott ki az Eb-re

photo_camera Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

A Puskás Arénában, telt ház előtt játszotta utolsó Eb-selejtezőjét a magyar válogatott, amely a meccs kimenetelétől függetlenül már biztosította helyét a tornán, de a csoportelsőséghez és a kedvezőbb sorsoláshoz legalább döntetlent kellett elérnie Montenegró ellen.

Marco Rossi szövetségi kapitány négy helyen változtatott a három nappal ezelőtti. szófiai kezdőcsapaton: Balogh Botond, Bolla Bendegúz, Nagy Zsolt és Gazdag Dániel is bekerült a Montenegró elleni kezdőbe.

Nem diadalmenetnek indult a meccs. A válogatott ugyan mezőnyfölényben volt az első félidőben, de meglehetősen fantáziátlanul adogatott jellemzően a bal oldalon; a legtöbb labda Szoboszlait kereste. A 77-szeres válogatott Nagy Ádám játszott még nagy kedvvel és nagyon megbízhatóan, több jó ütemű közbelépéssel, labdaszerzésekkel. Nagy mögött viszont a védelemnek viszont volt néhány ijesztő megingása, de szerencsére a montenegróiak nem tudták kihasználni, hogy Willi Orban nélkül érezhetően bizonytalanabb a magyar hátvédsor.

A 36. percben aztán mégis kihasználtak egy nagy hibát a vendégek: egy szabadrúgás után a bal oldalról érkező beadást elnézte a védelem, a monenegrói csapatkapitány, Jovetics az ötös sarkáról fejjel középre, a kapu elé továbbított, a mindössze másodszor válogatott Rubezsics pedig alig két méterről bebólintotta a vezetést.

A gól után megpróbálta még megnyomni a félidő végét a magyar csapat, az utolsó egy-két percre beszorította ellenfelét, de egy-két helyzetnél tovább nem jutott.

A második félidőben Negót és Kalmárt is becserélte Marco Rossi, mindkét csere hasznosnak bizonyult, különösen Kalmár dinamizálta a középpályát, nagyon jól értették egymás Szoboszlaival. A magyar válogatott úgy kezdte a kellemetlen, két-három fokos esőben a második félidőt, ahogy befejezte az elsőt: nyomás alatt tartotta Montenegrót, de a vendégcsapat nem ijedt meg, magabiztosan, jól játszott, néha veszélyes kontrákat vezetett.

Az 57. percben egy kirúgás után megsérült a montenegrói kapus, Mijatovics, helyére az újonc, 24 éves Filip Gyukics állt. Nem sok ideje volt bemelegedni, mert a 67. percben gyors magyar támadás bontakozott ki a jobb oldalon: Szoboszlai lépett ki a támadó térfél első hamadában, aztán bemutatott egy világklasszis szólót, öt-hat védő között, villámgyorsan száguldott le az ötös sarkáig, és nagy erővel kilőtte a hosszút. Az újonc kapusnak esélye sem volt.

A középkezdés után megszerzett labdával már a bal oldalon ugratták ki Szoboszlait, aki ezúttal az ötös bal sarkáról lőtt nagy gólt, még tisztább helyzetből, mint egy perccel korában. A csapatkapitány megfordította a meccset.

A montenegróiak ezután sem adták fel, és a magyar csapat sem állt be védekezni, lendületes, mindkét oldalon izgalmas helyzetek hozó meccs kerekedett az utolsó húsz percre. Dibusz Dénes sorozatos bravúrjaira is szükség volt, hogy megőrizze előnyét a válogatott. A nyolcvanadik percben a teljesen egyedül kiugró Oszmajics lövése elé robbant ki a kapus, a 82. percben Jovetics nagy, felső sarokba tartó lövését hárította, majd a duplázást is. A 87. percben pedig szinte cikruszi bemutatót tartott, tíz másodpercen belül négy közvetlen gólhelyzetet hárított: közeli lövés, távoli lövés, kipattanó.... végül a jobb oldalon összeszedte a negyedszer is kapura kotort labdát.

A magyar válogatott tovább támadott, Szoboszlai újabb nagy, 17 méteres szabadrúgását Gyukics bravúrral ütötte ki a kapu jobb oldalából, de Nagy Ádám pont ütemben érkezett, és az ötös sarkáról kapásból bevágta. 3–1.

A magyar válogatott megint jó játékkal tudott fordítani, az első félidő ijesztően fantázitálan passzolgatása után magasabb fokozatba tudott kapcsolni, és nemcsak tartotta a tempót, de a meccs végéig fokozni is tudta, amikor a holland játékvezető lefújta meccset, úgy tűnt, hogy még mindig maximális fordulatszámon pörög mindenki.

Európa-bajnoki selejtező, G csoport, 10 forduló

Magyarország–Montenegró 3–1 (0–1)

Budapest, Puskás Aréna, 65 000 néző

Magyarország: Dibusz – Balogh, Lang, Szalai – Bolla (Nego), Nagy Ádám, (Szuhodovszki), Styles (Horváth Krisztofer), Nagy Zsolt – Szoboszlai, Gazdag (Kalmár) – Ádám (Németh)

Montenegró: Mijatovics (Gyukics) – Rubezsics (Rajcskovics), Szavics, Vujacsics – Vesovics (M. Vukcsevics), Jankovics (Radulovics), Kucs, Camaj (Krsztovics), A. Vukcsevics – Oszmajics, Jovetics

Gól: Szoboszlai (66., 68.), Nagy Ádám (94) ill. Rubezsics (36.)

Magyarország csoportelsőként Eb-résztvevő. 1985 óta nem volt példa arra, hogy a magyar futballválogatott egyenes ágon jusson ki Eb-re vagy vébére.