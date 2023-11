Évekig erőszakolta a nevelőapja, majd amikor az anyjához fordult segítségért, az még meg is verte

Brutális esetről számol be a Győri Fellebbviteli Főügyészség. Ebben egy férfiről és egy nőről van szó, akik 2013-ban kötöttek házasságot, melyből egy közös gyermekük is született. De együtt nevelték a nő korábbi kapcsolatából 2003 októberében született lányát is.

A nevelőapa 2014-től kezdődően - tehát amikor a gyermek még nem töltötte be a tizenkettedik életévét - szinte napi rendszerességgel szexuális cselekményt végzett vele. Előfordult, hogy a sértett alvó állapotát használta ki, de 2016-tól kezdődően már erőszakot alkalmazott a lány ellenállásának leküzdése érdekében.

Annak ellenére, hogy a nevelőapa megparancsolta a kislánynak, hogy senkinek ne beszéljen a vele történtekről, a gyermek számos alkalommal elmondta azt az édesanyjának. A nő azonban nem hitt neki, sőt az is előfordult, hogy amikor a lánya segítséget kért tőle, még testi fenyítésben is részesítette.

Az anya ezen túlmenően testileg és lelkileg is elhanyagolta a lányát, nem gondoskodott arról, hogy iskolába járjon, érdektelenséget mutatott sorsával, problémáival kapcsolatban – írja a Főügyészség.

A Tatabányai Törvényszék a nevelőapát folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntette miatt 11 év fegyházbüntetésre, 10 év közügyektől eltiltásra, az anyát kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt 2 év börtönbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását 4 év próbaidőre felfüggesztette. A férfit végleges hatállyal eltiltotta bármely olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel kerülne kapcsolatba. A Győri Fellebbviteli Főügyészség a nevelőapa büntetésének a helybenhagyását, az anya büntetésének a súlyosítását indítványozta.

