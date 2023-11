Nem tér vissza Altman az OpenAI élére, megtalálták az új vezérigazgatót

Kirakták a ChatGPT atyját az igazgatói székből, de még visszamászhat – írtuk vasárnap. Hétfőre azonban kiderült, Sam Altman nem tér vissza az OpenAI vezérigazgatói posztjára, annak ellenére, hogy a vállalat vezetői igyekeztek visszahívni őt - közölte Ilja Sutskever társalapító és igazgatótanácsi igazgató.

photo_camera Sam Altman Fotó: JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP

Azt is megnevezték, ki lép a társaság élére. Emmett Shear, a Twitch, az Amazon által 2014-ben felvásárolt népszerű videojáték-streaming platform társalapítója lesz a vállalat ideiglenes vezetője. Az OpenAI egy kaotikus hétvégén van túl. Előbb kirúgták Sam Altmant, majd többen felmondtak és a maradók kampányt indítottak a visszahelyezéséért. Úgy volt, van is esély a visszatérésre, de most úgy tűnik, végleg lezárult a folyamat Shear érkezésével.



