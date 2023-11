Több mint kétszáz maffiózót ítéltek el az egyik legnagyobb olasz maffiaperben

Több mint 200 embert ítélt el bűnszövetség, zsarolás és vesztegetés vádjával egy olasz bíróság az elmúlt évtizedek legnagyobb olasz maffiaperében, írja a Guardian. A per azért is jelentős, mert az elítélt személyek között nemcsak egyszerű maffiózók, de a velük együttműködő rendőrtisztek, polgármesterek, köztisztviselők és üzletemberek is voltak.

photo_camera "A törvény előtt mindenki egyenlő" Fotó: GIANLUCA CHININEA/AFP

Az ítéletekkel véget ért a három éve tartó maffiaper, amelyet a dél-calabriai régióban, egy szigorúan őrzött tárgyalóteremben tartottak. A létesítményt 350 vádlott befogadására, 400 ügyvéd elhelyezésére, valamint a kiterjedt 'Ndrangheta hálózat ellen felsorakoztatott 900 tanú meghallgatására építették. Bár a bíróság több mint 100 személyt felmentett, az ítéletet így is az eddigi egyik legerősebb csapásként tartják számon az európai kokainkereskedelemben kvázi monopóliumot élvező bűnszövetkezet ellen.

A tárgyaláshoz a Nicola Gratteri ügyész által vezetett nyomozás során közel huszonötezer beszélgetést hallgattak le, hogy alátámasszák a vádakat. Ezen kívül más bizonyítékokat szolgáltattak a helyi közösségek feletti kíméletlen elnyomásról, erőszakos támadásokról, zsarolásokról, közbeszerzési korrupciókról, fegyverkészletekről, választások manipulálásáról és vesztegetésekről.

A vádlottak jelentős részét a 2016-ban kezdődött, 11 olasz régióra - valamint más európai helyszínekre is - kiterjedő nyomozás során tartóztatták le 2019. decemberében. Az akcióban nagyjából 2500 tiszt vett részt, főként a 'Ndrangheta Manucuso klánja által ellenőrzött területeken, a calabriai Vibo Valentiában.

photo_camera A németek több embert is letartóztattak egy széles körű akció részeként. Fotó: ALEX TALASH/AFP

A bűnözői csoport rettegésben tartotta a helyieket, a kisvállalkozókat, miközben védelmet élvezett a helyi politikusoktól. Volt példa rá, hogy a tagok fegyvereket rejtegettek temetői kápolnákban, drogot fuvaroztak mentőautókkal, illetve marihuánatermesztéshez terelték el egy település vízkészletét.

A maffiavezérek ritkán hagyják el eldugott rejtekhelyeiket, ahonnan több milliós globális üzleteket vezényeltek le, így a nyomozóknak be kellett épülniük a csoportokba. A maffiatagok alagutakat vájtak házaik alá és nehezen megközelíthető bunkereket építettek a hegyekben.